قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

الوكيل الإخباري- قد يبدو الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة تجربة ممتعة، لكن مياه البحر المالحة أو الكلور في المسابح قد تترك آثارًا سلبية على صحة الشعر، من الجفاف والتقصف إلى تغير لونه، خاصة الشعر المصبوغ. موقع Formswim قدم 6 نصائح فعالة لحماية شعرك قبل وبعد السباحة:

1. ارتداء قبعة السباحة

تقلل من تعرض الشعر المباشر للكلور أو الملح، وتعد خطوة وقائية بسيطة لكنها فعالة جدًا.

2. شطف الشعر قبل وبعد السباحة

بللّي شعرك بماء نظيف قبل السباحة ليقل امتصاصه للكلور، واشطفيه جيدًا بعد السباحة مع استخدام شامبو منقي.

3. استخدام الزيوت الطبيعية

ضعي طبقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون قبل النزول إلى الماء، لتشكيل حاجز واقٍ يحافظ على رطوبة ونعومة الشعر.

4. بخاخ مخصص للشعر المصبوغ

استخدمي رذاذًا واقيًا خاصًا بالشعر المصبوغ لحمايته من تغير اللون بفعل المواد الكيميائية في المياه.

5. شامبو وبلسم لطيفان

بعد السباحة، اختاري شامبو خاليًا من الكبريتات مع بلسم مغذٍ لاستعادة الترطيب واللمعان.

6. ربط الشعر الطويل

إذا لم ترتدي قبعة، اربطي شعرك على شكل ضفيرة أو كعكة مشدودة لتقليل تعرضه للكلور والتشابك.