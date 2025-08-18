الإثنين 2025-08-18 10:57 ص
 

قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

هنةو
تعبيرية
 
الإثنين، 18-08-2025 10:51 ص

الوكيل الإخباري-   قد يبدو الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة تجربة ممتعة، لكن مياه البحر المالحة أو الكلور في المسابح قد تترك آثارًا سلبية على صحة الشعر، من الجفاف والتقصف إلى تغير لونه، خاصة الشعر المصبوغ. موقع Formswim قدم 6 نصائح فعالة لحماية شعرك قبل وبعد السباحة:

اضافة اعلان


1. ارتداء قبعة السباحة
تقلل من تعرض الشعر المباشر للكلور أو الملح، وتعد خطوة وقائية بسيطة لكنها فعالة جدًا.
2. شطف الشعر قبل وبعد السباحة
بللّي شعرك بماء نظيف قبل السباحة ليقل امتصاصه للكلور، واشطفيه جيدًا بعد السباحة مع استخدام شامبو منقي.
3. استخدام الزيوت الطبيعية
ضعي طبقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون قبل النزول إلى الماء، لتشكيل حاجز واقٍ يحافظ على رطوبة ونعومة الشعر.
4. بخاخ مخصص للشعر المصبوغ
استخدمي رذاذًا واقيًا خاصًا بالشعر المصبوغ لحمايته من تغير اللون بفعل المواد الكيميائية في المياه.
5. شامبو وبلسم لطيفان
بعد السباحة، اختاري شامبو خاليًا من الكبريتات مع بلسم مغذٍ لاستعادة الترطيب واللمعان.
6. ربط الشعر الطويل
إذا لم ترتدي قبعة، اربطي شعرك على شكل ضفيرة أو كعكة مشدودة لتقليل تعرضه للكلور والتشابك.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

هنةو

المرأة والجمال قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

أخبار محلية مشروع التكايا الأردني بغزة قدم أكثر من مليون وجبة ساخنة منذ بداية الأزمة

نهتنهه

طب وصحة بعد ضغط الامتحانات.. 7 عادات بسيطة تساعد طلاب الثانوية العامة على استعادة النشاط

تع

المرأة والجمال 5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة

ةةىة

المرأة والجمال طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف

شاب يعرض علب مساعدات إنسانية

فلسطين العفو الدولية تتهم إسرائيل باتباع سياسة تجويع متعمدة في غزة

تات

منوعات 4 نصائح لاختيار الحقيبة المدرسية المثالية قبل العودة إلى المدارس

إدارة السير

أخبار محلية ضبط سرعات تجاوزت ضعف المقررة على الطرق الخارجية



 
 





الأكثر مشاهدة