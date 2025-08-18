قبل السباحة... 6 خطوات أساسية لحماية شعرك من التلف

1. ارتداء قبعة السباحة
تقلل من تعرض الشعر المباشر للكلور أو الملح، وتعد خطوة وقائية بسيطة لكنها فعالة جدًا.
2. شطف الشعر قبل وبعد السباحة
بللّي شعرك بماء نظيف قبل السباحة ليقل امتصاصه للكلور، واشطفيه جيدًا بعد السباحة مع استخدام شامبو منقي.
3. استخدام الزيوت الطبيعية
ضعي طبقة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون قبل النزول إلى الماء، لتشكيل حاجز واقٍ يحافظ على رطوبة ونعومة الشعر.
4. بخاخ مخصص للشعر المصبوغ
استخدمي رذاذًا واقيًا خاصًا بالشعر المصبوغ لحمايته من تغير اللون بفعل المواد الكيميائية في المياه.
5. شامبو وبلسم لطيفان
بعد السباحة، اختاري شامبو خاليًا من الكبريتات مع بلسم مغذٍ لاستعادة الترطيب واللمعان.
6. ربط الشعر الطويل
إذا لم ترتدي قبعة، اربطي شعرك على شكل ضفيرة أو كعكة مشدودة لتقليل تعرضه للكلور والتشابك.
-
أخبار متعلقة
-
5 أقنعة طبيعية فعالة لمحاربة التجاعيد واستعادة نضارة البشرة
-
طريقة آمنة وسهلة لإزالة أظافر الأكريليك في المنزل دون تلف
-
رفع الرموش.. تقنية تمنح عينيك جاذبية دون عناء
-
تعلّمي سر المكياج المتوهّج لإطلالة طبيعية آسرة
-
أفضل منتجات التجميل لروتين صيفي ينعش بشرتك
-
صابون الكركم.. 8 فوائد مذهلة لبشرة أكثر إشراقاً وجمالاً
-
أفضل 5 مناطق.. يمكن علاجها بجلسات تجميد الدهون
-
هل تبحثين عن عينين أكثر شباباً؟.. اكتشفي سر المظهر الأكثر حيوية