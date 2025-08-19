وصفات طبيعية لتقليص المسام الواسعة وتحسين مظهر البشرة

1. مكعبات الثلج
تساعد على شد البشرة وتنشيط الدورة الدموية.
الطريقة: لف مكعب ثلج في قماش قطني ومرريه على وجهك برفق لمدة 5 دقائق، 2-3 مرات أسبوعيًا.
2. تونر خل التفاح
ينظف البشرة ويزيل الدهون المسببة لاتساع المسام.
الطريقة: امزجي خل التفاح مع كمية مساوية من الماء، ومرريه على البشرة بقطنة نظيفة بعد الغسل، مرتين في الأسبوع.
3. بياض البيض
يشد البشرة ويقلل من خلايا الجلد الميتة.
الطريقة: ضعي بياض بيضة على وجهك، اتركيه ليجف ثم قشريه واشطفيه بالماء الفاتر.
4. قناع الفحم
مثالي للبشرة الدهنية، ويمتص الزيوت والشوائب.
الطريقة: اخلطي ملعقة من مسحوق الفحم مع النشا والماء الدافئ، طبّقيه على الوجه حتى يجف، ثم أزيليه واشطفي بالماء.
هذه الوصفات تساهم في جعل البشرة أكثر صفاءً ونضارة، وتمنحها ملمسًا مشدودًا وخاليًا من العيوب المزعجة.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
