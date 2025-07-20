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بعد الليالي الطويلة... هكذا تستعيد بشرتك نضارتها بعد سهرات الصيف

رب
تعبيرية
 
الأحد، 20-07-2025 03:10 م

الوكيل الإخباري-   مع كثرة السهرات والحفلات في فصل الصيف، تعاني الكثير من النساء من إرهاق واضح على البشرة، يظهر في شكل شحوب، وانتفاخ، وجفاف، خاصة بعد قضاء ساعات طويلة في وضع المكياج والتعرض للإضاءة القوية وقلة النوم.

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ويحذّر خبراء الجلد من أن السهر والتعرض المستمر للإجهاد الصيفي قد يسرّع ظهور علامات التعب والشيخوخة، إذا لم تتم العناية بالبشرة بالشكل الصحيح بعد هذه المناسبات.


وفي هذا السياق، ينصح الأطباء وخبراء العناية بالبشرة باتباع روتين لطيف ومكثّف لإعادة الترطيب والتوازن إلى الوجه، يشمل استخدام مكونات مثل حمض الهيالورونيك، وماء الورد، والنياسيناميد، إلى جانب تقنيات التبريد الطبيعي لتخفيف الانتفاخ.


كما أن النوم الجيد بعد السهر، وشرب كميات كافية من الماء، وتناول مضادات الأكسدة الطبيعية من الفواكه والخضروات، يُعدّ من أهم الأساليب الداخلية التي تساعد في تجديد البشرة واستعادة نضارتها.

 

 

 
 
gnews

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