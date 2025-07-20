بعد الليالي الطويلة... هكذا تستعيد بشرتك نضارتها بعد سهرات الصيف

ويحذّر خبراء الجلد من أن السهر والتعرض المستمر للإجهاد الصيفي قد يسرّع ظهور علامات التعب والشيخوخة، إذا لم تتم العناية بالبشرة بالشكل الصحيح بعد هذه المناسبات.
وفي هذا السياق، ينصح الأطباء وخبراء العناية بالبشرة باتباع روتين لطيف ومكثّف لإعادة الترطيب والتوازن إلى الوجه، يشمل استخدام مكونات مثل حمض الهيالورونيك، وماء الورد، والنياسيناميد، إلى جانب تقنيات التبريد الطبيعي لتخفيف الانتفاخ.
كما أن النوم الجيد بعد السهر، وشرب كميات كافية من الماء، وتناول مضادات الأكسدة الطبيعية من الفواكه والخضروات، يُعدّ من أهم الأساليب الداخلية التي تساعد في تجديد البشرة واستعادة نضارتها.
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