دليلك لاختيار البلاشر المثالي حسب نوع بشرتك وإطلالتك

🔸 البلاشر البودر: الأفضل للبشرة الدهنية والمختلطة
يُعد الأكثر شيوعًا، ويمنح الخدين لونًا طبيعيًا دون لمعان زائد. مثالي لصاحبات البشرة الدهنية لأنه يقلل من اللمعان ويُثبت المكياج لفترة أطول.
🔸 البلاشر الكريمي: لصاحبات البشرة الجافة
يتميز بلمسة ناعمة وندية، يمنح الوجه إشراقة طبيعية، ويدوم طويلًا دون أن يُبرز الجفاف. يُفضل توزيعه بالأصابع أو إسفنجة رطبة.
🔸 البلاشر السائل: لمظهر طبيعي ومنتعش
بقوامه الخفيف، يناسب البشرة الطبيعية، ويمتزج بسلاسة مع الجلد، ما يمنحك "تأثير خدود متورّدة" بلمسة واحدة.
بلاشر لامع أم غير لامع؟ إليكِ الفرق:
غير لامع (Matte): مثالي لإطلالات النهار والمكياج العملي.
لامع (Shimmer): لمناسبات السهرة والمكياج الجريء، إذ يضفي توهجًا ناعمًا على الخدين.
كيف تختارين اللون المناسب؟
الوردي والخوخي: للإطلالات الناعمة والنهارية.
البرونزي والمرجاني: للمناسبات، ويمنح دفئًا وجاذبية.
الأهم: أن يتناغم اللون مع بشرتك وطبيعة مكياجك بالكامل.
