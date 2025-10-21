دليلك لاختيار البلاشر المثالي حسب نوع بشرتك وإطلالتك

الوكيل الإخباري- البلاشر لم يعد مجرد لمسة تجميلية، بل هو العنصر السري لإطلالة متناسقة ومشرقة. ومع تعدد أنواعه — البودر، الكريمي، والسائل — تقف كثير من السيدات في حيرة عند اختيار النوع المناسب لبشرتهن وطبيعة الإطلالة.

اضافة اعلان

إليك هذا الدليل المبسط لاختيار البلاشر الأنسب لك:

🔸 البلاشر البودر: الأفضل للبشرة الدهنية والمختلطة

يُعد الأكثر شيوعًا، ويمنح الخدين لونًا طبيعيًا دون لمعان زائد. مثالي لصاحبات البشرة الدهنية لأنه يقلل من اللمعان ويُثبت المكياج لفترة أطول.

🔸 البلاشر الكريمي: لصاحبات البشرة الجافة

يتميز بلمسة ناعمة وندية، يمنح الوجه إشراقة طبيعية، ويدوم طويلًا دون أن يُبرز الجفاف. يُفضل توزيعه بالأصابع أو إسفنجة رطبة.

🔸 البلاشر السائل: لمظهر طبيعي ومنتعش

بقوامه الخفيف، يناسب البشرة الطبيعية، ويمتزج بسلاسة مع الجلد، ما يمنحك "تأثير خدود متورّدة" بلمسة واحدة.



بلاشر لامع أم غير لامع؟ إليكِ الفرق:

غير لامع (Matte): مثالي لإطلالات النهار والمكياج العملي.

لامع (Shimmer): لمناسبات السهرة والمكياج الجريء، إذ يضفي توهجًا ناعمًا على الخدين.



كيف تختارين اللون المناسب؟

الوردي والخوخي: للإطلالات الناعمة والنهارية.

البرونزي والمرجاني: للمناسبات، ويمنح دفئًا وجاذبية.

الأهم: أن يتناغم اللون مع بشرتك وطبيعة مكياجك بالكامل.