دليلك لاختيار البلاشر المثالي حسب نوع بشرتك وإطلالتك

الثلاثاء، 21-10-2025 02:34 م

الوكيل الإخباري-   البلاشر لم يعد مجرد لمسة تجميلية، بل هو العنصر السري لإطلالة متناسقة ومشرقة. ومع تعدد أنواعه — البودر، الكريمي، والسائل — تقف كثير من السيدات في حيرة عند اختيار النوع المناسب لبشرتهن وطبيعة الإطلالة.

إليك هذا الدليل المبسط لاختيار البلاشر الأنسب لك:
🔸 البلاشر البودر: الأفضل للبشرة الدهنية والمختلطة
يُعد الأكثر شيوعًا، ويمنح الخدين لونًا طبيعيًا دون لمعان زائد. مثالي لصاحبات البشرة الدهنية لأنه يقلل من اللمعان ويُثبت المكياج لفترة أطول.
🔸 البلاشر الكريمي: لصاحبات البشرة الجافة
يتميز بلمسة ناعمة وندية، يمنح الوجه إشراقة طبيعية، ويدوم طويلًا دون أن يُبرز الجفاف. يُفضل توزيعه بالأصابع أو إسفنجة رطبة.
🔸 البلاشر السائل: لمظهر طبيعي ومنتعش
بقوامه الخفيف، يناسب البشرة الطبيعية، ويمتزج بسلاسة مع الجلد، ما يمنحك "تأثير خدود متورّدة" بلمسة واحدة.

بلاشر لامع أم غير لامع؟ إليكِ الفرق:
غير لامع (Matte): مثالي لإطلالات النهار والمكياج العملي.
لامع (Shimmer): لمناسبات السهرة والمكياج الجريء، إذ يضفي توهجًا ناعمًا على الخدين.

كيف تختارين اللون المناسب؟
الوردي والخوخي: للإطلالات الناعمة والنهارية.
البرونزي والمرجاني: للمناسبات، ويمنح دفئًا وجاذبية.
الأهم: أن يتناغم اللون مع بشرتك وطبيعة مكياجك بالكامل.

 

