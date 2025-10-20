البلاشر بحسب شكل الوجه: خطوات بسيطة لإطلالة متناسقة وجذابة

الوكيل الإخباري- البلاشر ليس مجرد لمسة نهائية في المكياج، بل هو سرّ نضارة الوجه وتألقه. لكن لا يكفي اختيار اللون المناسب فقط، بل يجب تطبيقه بالطريقة الصحيحة بحسب شكل الوجه للحصول على أفضل نتيجة. إليكِ الطريقة المثالية لوضع البلاشر لكل نوع وجه:

1. الوجه الدائري

يتميّز بتناسق الخدين والجبهة، ما يمنح ملامح ناعمة.

كيف تضعينه؟

ضعي البلاشر أعلى قليلاً من عظمتي الخدين، وادمجيه باتجاه الصدغين. هذا يعطي وهمًا بطول الوجه ويحدد الملامح بشكل أنيق.

2. الوجه المربع

يظهر فيه الفك والجبين بشكل واضح وبارز.

كيف تضعينه؟

طبّقي البلاشر مباشرة على تفاحتي الخدين بحركات دائرية ناعمة. الهدف هو تنعيم الزوايا وإضفاء لمسة أنثوية على الملامح الحادة.

3. الوجه البيضاوي

هو الشكل المثالي لأنه متوازن، لكن البلاشر يضيف إشراقًا وتوسيعًا للملامح.

كيف تضعينه؟

ضعي البلاشر على عظمتي الخدين وادمجيه بلطف نحو الأعلى والخارج. هذا يعزز حيوية البشرة ويبرز جمالها الطبيعي.

4. وجه القلب

تكون الجبهة أعرض والذقن أضيق، ما يتطلب توازناً بصرياً.

كيف تضعينه؟

ابدئي من تفاحة الخدين وادمجي اللون إلى الخارج وإلى أسفل قليلاً. الهدف هو تنعيم حدة الذقن ومنح الخدين استدارة أنثوية.



تذكري أن الفرشاة المناسبة والدمج الجيد هما مفتاح نجاح أي بلاشر، واختاري درجة تناسب لون بشرتك لتزيدي إشراقك الطبيعي.