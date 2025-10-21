وصفات طبيعية لتقوية الأظافر ومنع تكسرها في البيت

الوكيل الإخباري- الأظافر القوية واللامعة ليست مجرد تفصيل صغير، بل تعكس العناية بالنفس وتمنح اليدين مظهرًا أنيقًا وجذابًا. ولستِ بحاجة لمنتجات باهظة الثمن لتحصلي على أظافر صحية؛ فبمكونات بسيطة في منزلك، يمكنكِ تحقيق نتائج رائعة.

إليكِ أبرز الوصفات والنصائح التي تقدمها د. سالي الفقي، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة:

🫒 1. زيت الزيتون للترطيب والتقوية

سخّني قليلًا من زيت الزيتون، ودلكي به أظافرك لمدة 10 دقائق يوميًا. ارتدي قفازات قطنية أثناء النوم لتحصلي على نتائج أفضل.

🍋 2. الليمون وزيت جوز الهند للتفتيح والمرونة

اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت جوز الهند، ودلكي بها أظافرك مرتين في الأسبوع. تجنبي الاستخدام على الجلد المجروح.

🍎 3. خل التفاح لعلاج الهشاشة

امزجي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب ماء فاتر، وانقعي أظافرك لمدة 10 دقائق. كرري مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا لمقاومة التكسر والفطريات.

🍯 4. العسل وزيت اللوز لتغذية الأظافر

اخلطي قليلًا من العسل مع زيت اللوز، وادهني به أظافرك قبل النوم. هذا المزيج يمنح الترطيب واللمعان بشكل طبيعي.



✨ نصيحة أخيرة:

داومي على هذه الوصفات مع شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات، وستلاحظين فرقًا واضحًا في قوة ولمعان أظافرك خلال أسابيع قليلة.