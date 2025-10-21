وصفات طبيعية لتقوية الأظافر ومنع تكسرها في البيت

إليكِ أبرز الوصفات والنصائح التي تقدمها د. سالي الفقي، أخصائية التجميل والعناية بالبشرة:
🫒 1. زيت الزيتون للترطيب والتقوية
سخّني قليلًا من زيت الزيتون، ودلكي به أظافرك لمدة 10 دقائق يوميًا. ارتدي قفازات قطنية أثناء النوم لتحصلي على نتائج أفضل.
🍋 2. الليمون وزيت جوز الهند للتفتيح والمرونة
اخلطي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من زيت جوز الهند، ودلكي بها أظافرك مرتين في الأسبوع. تجنبي الاستخدام على الجلد المجروح.
🍎 3. خل التفاح لعلاج الهشاشة
امزجي نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب ماء فاتر، وانقعي أظافرك لمدة 10 دقائق. كرري مرتين إلى ثلاث أسبوعيًا لمقاومة التكسر والفطريات.
🍯 4. العسل وزيت اللوز لتغذية الأظافر
اخلطي قليلًا من العسل مع زيت اللوز، وادهني به أظافرك قبل النوم. هذا المزيج يمنح الترطيب واللمعان بشكل طبيعي.
✨ نصيحة أخيرة:
داومي على هذه الوصفات مع شرب كميات كافية من الماء وتناول أطعمة غنية بالفيتامينات، وستلاحظين فرقًا واضحًا في قوة ولمعان أظافرك خلال أسابيع قليلة.
