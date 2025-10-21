دليلك الذكي للحفاظ على نضارة البشرة في الشتاء

الوكيل الإخباري- بين برودة الجو، وتغيّر درجات الحرارة، والتدفئة المستمرة، تتحوّل بشرة الكثير من الفتيات في الشتاء من مشرقة إلى جافة وباهتة خلال يوم واحد فقط. لكن مع بعض العادات البسيطة والمنتظمة، يمكنكِ حماية بشرتكِ والحفاظ على نعومتها مهما اشتد البرد.

💧 1. استخدمي مرطب غني

ابدئي يومكِ بمرطب يحتوي على مكونات مثل السيراميد، زبدة الشيا، والسكوالين، التي تحبس الرطوبة وتمنحكِ ملمسًا ناعمًا ومظهراً صحيًا.

☀️ 2. لا تهملي واقي الشمس

حتى في الأيام الغائمة، لا تهملي واقي الشمس، فالأشعة فوق البنفسجية لا تختفي في الشتاء، بل قد تزداد مع انعكاس الثلج.

🌙 3. طبّقي قناعًا ليليًا قبل النوم

القناع الليلي يساعد على تغذية البشرة خلال النوم، استيقظي ببشرة أكثر امتلاء ولمعانًا حتى في الأيام المزدحمة.

🧽 4. لا تفرطي في التقشير

في الشتاء، يكفي تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا، وبمقشر لطيف، لتفادي إضعاف الحاجز الطبيعي للبشرة.

🚿 5. قللي من الاستحمام بالماء الساخن

رغم الإغراء، الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، لذا استبدليه بماء دافئ، ورطبي جسمك مباشرة بعد الاستحمام.

💋 6. لا تنسي الشفاه واليدين

استخدمي مرطب شفاه غني أو قناع ليلي، واحتفظي دائمًا بكريم يدين في حقيبتك لترطيب متكرر خلال اليوم.



✨ تذكّري:

الاهتمام اليومي البسيط يحمي بشرتك من التقلبات الموسمية، ويمنحكِ إشراقة طبيعية طوال الشتاء. الوقاية دائماً أسهل وأجمل من العلاج!