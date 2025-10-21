دليلك الذكي للحفاظ على نضارة البشرة في الشتاء

💧 1. استخدمي مرطب غني
ابدئي يومكِ بمرطب يحتوي على مكونات مثل السيراميد، زبدة الشيا، والسكوالين، التي تحبس الرطوبة وتمنحكِ ملمسًا ناعمًا ومظهراً صحيًا.
☀️ 2. لا تهملي واقي الشمس
حتى في الأيام الغائمة، لا تهملي واقي الشمس، فالأشعة فوق البنفسجية لا تختفي في الشتاء، بل قد تزداد مع انعكاس الثلج.
🌙 3. طبّقي قناعًا ليليًا قبل النوم
القناع الليلي يساعد على تغذية البشرة خلال النوم، استيقظي ببشرة أكثر امتلاء ولمعانًا حتى في الأيام المزدحمة.
🧽 4. لا تفرطي في التقشير
في الشتاء، يكفي تقشير البشرة مرة إلى مرتين أسبوعيًا، وبمقشر لطيف، لتفادي إضعاف الحاجز الطبيعي للبشرة.
🚿 5. قللي من الاستحمام بالماء الساخن
رغم الإغراء، الماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية من الجلد، لذا استبدليه بماء دافئ، ورطبي جسمك مباشرة بعد الاستحمام.
💋 6. لا تنسي الشفاه واليدين
استخدمي مرطب شفاه غني أو قناع ليلي، واحتفظي دائمًا بكريم يدين في حقيبتك لترطيب متكرر خلال اليوم.
✨ تذكّري:
الاهتمام اليومي البسيط يحمي بشرتك من التقلبات الموسمية، ويمنحكِ إشراقة طبيعية طوال الشتاء. الوقاية دائماً أسهل وأجمل من العلاج!
