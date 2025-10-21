الثلاثاء 2025-10-21 03:37 م
 

الأحمر يتصدر موضة شتاء 2026 بإطلالات جريئة وأناقة متجددة

الوكيل الإخباري-   مع قدوم الموسم الجديد، أثبت اللون الأحمر مكانته كواحد من أبرز ألوان الموضة لفصل الشتاء 2026. إذ خلُصت تقارير الألوان والمجلات المتخصصة إلى أن درجاته المتنوعة — من الأحمر القرمزي إلى الأحمر الكرز العميق — باتت الخيار الأول للمظهر الجريء والمعبّر.

🔥 الأسباب:
الأحمر يُضفي شعورًا بالقوة والثقة، ما يجعله ملائمًا لفصل يفتقد الدفء الطبيعي في الألوان.
تم اعتماده في عروض الأزياء الكبرى وشوارع الموضة على حدّ سواء، ما يعكس توجهًا جماعيًا نحو هذا اللون كتصريح أنيق.
طبقًا لخبراء الألوان، تشمل قائمة ألوان خريف/شتاء 2025‑2026 من Pantone درجات مثل “Winterberry” و“Poppy Red” التي تؤكد صدارة الأحمر في الموسم.


✨ كيف يمكن اعتماد الأحمر في إطلالتك هذا الشتاء؟
اختاري معطفًا أحمر بارزًا ليجمع بين التدفئة والموضة.
ارتدي بدلة أو فستانًا باللون الأحمر مع إبقاء التفاصيل بسيطة لإبراز اللون وحده.
اجعلي الأحمر يظهر في إكسسوارات مثل الحقيبة أو الحذاء أو القفازات إذا كنتِ تفضلين لمسة أقل بروزاً.


📝 ملخّص:
اللون الأحمر لم يعد خيارًا عرضيًا، بل بات توقيعًا بوردة الأناقة في شتاء 2026. لمنصة واحدة تجذب الأنظار، حضور فعال في عروض الأزياء، وبين صيحات الشارع — الأحمر هو لون الموسم.

 

