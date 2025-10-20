الإثنين 2025-10-20 03:44 م
 

أفضل الأحذية لتنسيق الجينز الواسع بأسلوب عصري وأنيق

غا
تعبيرية
 
الإثنين، 20-10-2025 02:41 م

الوكيل الإخباري- مع عودة موضة الجينز الواسع، إليك أفضل 7 أنواع أحذية لتنسيق إطلالة عصرية وأنيقة:

 الأحذية ذات المقدمة المدببة
تعطي طولاً للساقين وتناسب الإطلالات الأنيقة.
حذاء كعب القطة (Kitten Heels)
أنثوي وخفيف، يمنع سحب البنطال على الأرض.
الأحذية المفتوحة من الأمام
تضيف لمسة أنثوية جذابة وتناسب الكاجوال والسهرة.
أحذية الكاوبوي (Cowboy Boots)
تمنح مظهرًا جريئًا وعصريًا مع الجينز الفاتح.
الأحذية الرياضية
مريحة ومثالية لإطلالة شبابية حيوية.
الأحذية السميكة أو القباقيب
تبرز اتساع البنطال وتمنح ثباتًا وجرأة.
أحذية اللوفر المعدنية
تضيف لمسة فخمة وتبايناً أنيقاً في الإطلالة.
اختيار الحذاء المناسب مع الجينز الواسع يصنع فرقاً كبيراً في إطلالتك، فاحرصي على التوازن بين الراحة والأناقة.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

