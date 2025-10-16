الخميس 2025-10-16 03:37 م
 

خطوات وضع المكياج بالترتيب الصحيح لإطلالة ناعمة وجذابة

الوكيل الإخباري-   تحرص الكثير من الفتيات على اتباع روتين عناية بالبشرة مع تطبيق المكياج بطريقة صحيحة للحفاظ على إطلالة متجانسة بعيدًا عن التكتلات والخطوط الدقيقة. بحسب موقع charlottetilbury، إليك خطوات المكياج المثالية:

البرايمر: يرطب البشرة ويقلل المسام، ويساعد على ثبات المكياج.
الفاونديشن: اختيار مناسب للون البشرة لتوحيد اللون ومنح حيوية.
الكونسيلر: لإخفاء الهالات السوداء وتوحيد البشرة.
الكونتور: إبراز ملامح الوجه باستخدام درجتين فاتحة وغامقة ودمجهما جيدًا.
مكياج العينين: تمشيط الحواجب، وضع الآيشادو، محدد العين، والماسكارا.
محدد الشفاه وأحمر الشفاه: لإكمال الإطلالة.
رذاذ التثبيت: للحفاظ على المكياج ناعمًا طوال اليوم.


باتباع هذه الخطوات، تحصلين على إطلالة متقنة وأنيقة تدوم لساعات.

 

 

اليوم السابع  

 
 
