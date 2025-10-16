خطوات وضع المكياج بالترتيب الصحيح لإطلالة ناعمة وجذابة

الوكيل الإخباري- تحرص الكثير من الفتيات على اتباع روتين عناية بالبشرة مع تطبيق المكياج بطريقة صحيحة للحفاظ على إطلالة متجانسة بعيدًا عن التكتلات والخطوط الدقيقة. بحسب موقع charlottetilbury، إليك خطوات المكياج المثالية:

اضافة اعلان



البرايمر: يرطب البشرة ويقلل المسام، ويساعد على ثبات المكياج.

الفاونديشن: اختيار مناسب للون البشرة لتوحيد اللون ومنح حيوية.

الكونسيلر: لإخفاء الهالات السوداء وتوحيد البشرة.

الكونتور: إبراز ملامح الوجه باستخدام درجتين فاتحة وغامقة ودمجهما جيدًا.

مكياج العينين: تمشيط الحواجب، وضع الآيشادو، محدد العين، والماسكارا.

محدد الشفاه وأحمر الشفاه: لإكمال الإطلالة.

رذاذ التثبيت: للحفاظ على المكياج ناعمًا طوال اليوم.



باتباع هذه الخطوات، تحصلين على إطلالة متقنة وأنيقة تدوم لساعات.