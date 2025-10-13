الإثنين 2025-10-13 01:00 م
 

4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

ل
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 12:25 م

الوكيل الإخباري-   العسل مرطّب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، يعزّز نمو الشعر ويصلح التلف، خاصة للشعر الجاف.

اضافة اعلان

 

 أفضل 4 أقنعة طبيعية بالعسل:
- العسل والماء
يُرطّب الشعر.
اخلطي 70 غرام عسل مع قليل من الماء، ضعيه 30 دقيقة على الشعر ثم اشطفيه.
- العسل وخل التفاح
يزيد اللمعان ويُسهّل التسريح.
امزجي 70 غرام عسل مع 10 ملاعق خل، اتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه.
- العسل وزيت الزيتون
يرطّب ويغذّي الشعر بعمق.
اخلطي 150 غرام عسل مع 70 مل زيت، سخني قليلاً، ثم ضعيه 15 دقيقة على الشعر.
- العسل وزيت جوز الهند
يغذّي الشعر ويمنحه لمعاناً.
اخلطي 70 غرام عسل مع 3 ملاعق زيت جوز الهند، ضعيه 10 دقائق ثم اغسليه.

 

نصائح مهمة:
استخدمي الأقنعة 1–2 مرة أسبوعياً فقط.
النتائج تظهر بعد 4–5 مرات استخدام.
تجنبي أدوات التصفيف الحرارية خلال فترة العلاج.
استخدمي عسل نقي عضوي للحصول على أفضل نتائج.
أضيفي قليلًا من العسل إلى الشامبو لزيادة الفعالية.

 

سيدتي 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سجن عوفر

فلسطين قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي الرئاسة المصرية تعلن حضور نتنياهو لقمة السلام في شرم الشيخ

ل

المرأة والجمال 4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

فلسطين قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

ىاىاىى

المرأة والجمال صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

12121

المرأة والجمال كيف تختبرين حساسية بشرتك وتعتنين بها دون تهيج؟



 
 





الأكثر مشاهدة