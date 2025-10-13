4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

الوكيل الإخباري- العسل مرطّب طبيعي غني بمضادات الأكسدة، يعزّز نمو الشعر ويصلح التلف، خاصة للشعر الجاف.

اضافة اعلان

أفضل 4 أقنعة طبيعية بالعسل:

- العسل والماء

يُرطّب الشعر.

اخلطي 70 غرام عسل مع قليل من الماء، ضعيه 30 دقيقة على الشعر ثم اشطفيه.

- العسل وخل التفاح

يزيد اللمعان ويُسهّل التسريح.

امزجي 70 غرام عسل مع 10 ملاعق خل، اتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه.

- العسل وزيت الزيتون

يرطّب ويغذّي الشعر بعمق.

اخلطي 150 غرام عسل مع 70 مل زيت، سخني قليلاً، ثم ضعيه 15 دقيقة على الشعر.

- العسل وزيت جوز الهند

يغذّي الشعر ويمنحه لمعاناً.

اخلطي 70 غرام عسل مع 3 ملاعق زيت جوز الهند، ضعيه 10 دقائق ثم اغسليه.

نصائح مهمة:

استخدمي الأقنعة 1–2 مرة أسبوعياً فقط.

النتائج تظهر بعد 4–5 مرات استخدام.

تجنبي أدوات التصفيف الحرارية خلال فترة العلاج.

استخدمي عسل نقي عضوي للحصول على أفضل نتائج.

أضيفي قليلًا من العسل إلى الشامبو لزيادة الفعالية.