بشرة مضيئة قبل الشتاء.. اكتشفي أفضل 8 فيتامينات (C) للعناية الفائقة

ورغم تعدد منتجات فيتامين (سي) في الأسواق، إلا أن اختيار الأفضل بينها قد يكون محيّراً، خاصةً مع اختلاف التركيبات والتركيزات. في هذا المقال، نستعرض مجموعة مختارة من أفضل سيرومات فيتامين (سي) لعام 2025، تجمع بين الفاعلية، الأمان، وتناسب مختلف أنواع البشرة.
مضاد أكسدة قوي
يعزز إنتاج الكولاجين
يحسن لون البشرة ويوحده
يدعم حاجز البشرة ويقلل الإجهاد التأكسدي
- AUGUSTINUS BADER – The Vitamin C Serum
يحتوي على أسكوربيل جلوكوزيد وإرغوثيونين
تقنيات متقدمة لتحسين الامتصاص والتجديد
15% حمض الأسكوربيك + فيتامين E + حمض الفيروليك
مثالي للبشرة الناضجة والتالفة من الشمس
- Medik8 – C-Tetra
تركيبة زيتية لطيفة، غنية ومناسبة للبشرة الحساسة والجافة
- Drunk Elephant – C-Firma Fresh Day Serum
مكونات طازجة تخلط عند الاستخدام
يشبه C E Ferulic لكن بعبوة مبتكرة
- CeraVe – Skin Renewing Vitamin C Serum
10% فيتامين C + حمض الهيالورونيك + سيراميدات
مثالي للمبتدئات والبشرة الحساسة
- Paula's Choice – C15 Super Booster
15% فيتامين C + فيتامين E + حمض الفيروليك
سريع الامتصاص، يُمزج مع منتجات أخرى
- Prequel – Lucent-C Brightening Serum
فعّال، بسعر مناسب
مثالي لمنع الشيخوخة المبكرة
- Naturium – Vitamin C Complex Serum
يجمع فيتامين C مع النياسيناميد
خفيف، مناسب للبشرة الحساسة
ضعيه صباحًا قبل الكريم الواقي من الشمس.
خزنيه في مكان بارد ومعتم.
ابدئي بتركيز منخفض إن كانت بشرتك حساسة.
