4 وصفات طبيعية لتقشير البشرة بلطف وإشراقة صحية

الوكيل الإخباري- تقشير البشرة خطوة أساسية لإزالة الجلد الميت وتنظيف المسام، وهناك طرق طبيعية فعالة تمنح البشرة نعومة دون تهيج أو جفاف. إليك 4 وصفات مجرّبة:

اضافة اعلان



1. سكراب اللبن الرائب

يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يذيب الجلد الميت.

يُوضع على الوجه 10 دقائق، ثم يُفرك بلطف ويُشطف.

يمنحك بشرة ناعمة ومشرقة.



2. سكراب العسل والسكر

العسل يغذي وينظف البشرة، والسكر يزيل الشوائب.

اخلطي 2 ملعقة عسل + 2 ملعقة سكر، ودلكي به البشرة بلطف.

مثالي للبشرة الجافة أو الباهتة.



3. سكراب بياض البيض

يشد البشرة ويُنظف المسام ويُقلل الرؤوس السوداء.

يُخفق بياض البيض ويُوضع على الوجه حتى يجف، ثم يُنزع ويُشطف.

يعطي بشرة مشدودة ونظيفة.



4. سكراب قشر البرتقال والجيلاتين

غني بمضادات الأكسدة التي تُحارب الشوائب والتجاعيد.

يُنقع قشر البرتقال في الماء، ويُضاف له الجيلاتين، ثم يُسخن ويُترك ليبرد.

يُوضع كقناع 15 دقيقة، ثم يُقشر ويُغسل.