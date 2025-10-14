3 خطوات لشفاه ناعمة ومشرقة طوال الشتاء

الوكيل الإخباري- مع دخول فصل الخريف، تبدأ الشفاه في مواجهة تحديات موسمية مزعجة مثل الجفاف، والتشقق، وفقدان النعومة، نتيجة التغيرات المناخية والهواء البارد والجاف، الذي يُضعف طبقة الحماية الطبيعية للشفاه.

ولهذا السبب، ينصح خبراء العناية بالبشرة باتباع روتين يومي بسيط وفعّال، يساهم في حماية الشفاه والحفاظ على مظهرها الصحي طوال فصلَي الخريف والشتاء.



وفي هذا السياق، نشر موقع "Stylecraze" مجموعة من النصائح الأساسية للعناية بالشفاه:

1. الترطيب اليومي

الخطوة الأساسية في روتين العناية هي الترطيب المستمر باستخدام مرطب شفاه يحتوي على مكونات طبيعية مثل زبدة الشيا أو زيت الخروع. ويفضّل اختيار مرطب يحتوي على عامل حماية من الشمس، حتى خلال الأيام الباردة.

2. تقشير الشفاه أسبوعيًا

يساعد تقشير الشفاه في إزالة الجلد الميت وتحسين امتصاص المرطب. يمكن استخدام خليط طبيعي من السكر البني والعسل، مع مراعاة القيام بالتقشير بلطف لتجنّب التهيج.

3. شرب كميات كافية من الماء

الترطيب الداخلي لا يقل أهمية، فشرب كميات كافية من الماء يوميًا يحافظ على رطوبة الجسم وينعكس بشكل مباشر على صحة الشفاه.

4. تجنّب العادات المضرة

ينصح الأطباء بالابتعاد عن لعق الشفاه أو قضمها، إذ تزيد هذه العادات من الجفاف وتسبب تشققات مزعجة. كما يُفضل استخدام منتجات تجميل مناسبة وخالية من المواد المهيّجة.



إن اتباع هذه الخطوات البسيطة يساهم في الحفاظ على شفاه ناعمة وصحية، ويقلل من تأثيرات الطقس البارد، خصوصًا في المواسم الانتقالية التي تزداد فيها مشاكل البشرة بشكل عام.



