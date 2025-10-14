مع اقتراب شتاء 2026.. المعاطف تتصدر صيحات الموضة بإطلالات أنيقة ودافئة

الوكيل الإخباري- مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء، تعود المعاطف لتتصدر المشهد كقطعة أساسية في خزانة كل سيدة، فهي لا تقتصر على توفير الدفء فحسب، بل تعكس أيضًا ذوقًا رفيعًا وأناقة لافتة. وفي شتاء 2026، تبرز المعاطف بتصاميم متنوعة تتيح لكِ الجمع بين العملية والأناقة في آن واحد.

ويستعرض "اليوم السابع" أبرز أنواع المعاطف الرائجة هذا الموسم، مع نصائح لتنسيقها بطريقة أنيقة تتناسب مع مختلف الأوقات والمناسبات:



1. سترة مزيج الصوف: الكلاسيكية المتجددة

تُعد سترات الصوف المخلوط من الخيارات المفضلة في الطقس البارد، حيث تجمع بين الدفء واللمسة الأنيقة. يمكنكِ اعتمادها مع بنطال بسيط وسترة بياقة عالية لإطلالة رسمية، أو تنسيقها مع سترة محبوكة وبنطلون ساتان لمظهر عصري في عطلة نهاية الأسبوع.



2. معاطف الكاب: حضور أنثوي لافت

لمظهر جريء وراقٍ، تُعد معاطف الكاب خيارًا مثاليًا للمناسبات الخاصة أو الأمسيات الشتوية. ارتديها فوق فستان ضيق لإطلالة فخمة، أو نسقيها مع بلوزة بأكمام طويلة وبنطلون جينز لإطلالة يومية تجمع بين الأناقة والراحة.



3. الجاكيت البافر: العملية بلمسة عصرية

الجاكيت البافر لا يزال من أكثر القطع رواجًا، بفضل تصميمه المريح وقدرته على توفير الدفء. نسقيه مع بنطال قطني وسويت شيرت لإطلالة كاجوال، أو مع فستان صوفي وحذاء بوت عالي لإطلالة شتوية أنيقة. ويمكنكِ إضافة حزام لإبراز الخصر وإضفاء طابع أنثوي على المظهر.



4. سترة التويد: فخامة كلاسيكية

يمنحك التويد إطلالة أنيقة بطابع كلاسيكي لا يزول. ارتدي سترة التويد مع تنورة ضيقة وبلوزة راقية للمناسبات الرسمية، أو مع بنطال جينز وقميص بسيط لإطلالة يومية عصرية. التويد خيار مثالي لمن ترغب في الحفاظ على أناقتها دون تكلّف.



5. معطف اللف: الأناقة العملية

معاطف اللف تُعد من أبرز القطع الأساسية في الشتاء، بفضل تصميمها الذي يجمع بين الأناقة والعملية. نسقيه مع فستان طويل لإطلالة مسائية، أو مع بلوزة بياقة عالية وبنطال جينز لمظهر بسيط وأنيق. ولا تنسي ربط الحزام لتحديد الخصر ومنح الإطلالة لمسة أنثوية ناعمة.



نصيحة ختامية:

اختيار المعطف المناسب لا يتعلق فقط بالتصميم، بل أيضًا بالخامة وطريقة التنسيق. احرصي على امتلاك أكثر من نوع لتناسبي جميع المناسبات والأوقات، واجعلي من المعطف عنوانًا لأناقتك هذا الشتاء.