5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة

الترطيب سر الثبات: رشي العطر على بشرة مرطبة بالكريم أو الفازلين غير المعطر لثبات أفضل.
لا تفركي المعصمين: فرك المعصمين بعد الرش يفسد تركيبة العطر ويقلل ثباته.
رش العطر على الملابس بحذر: تجنبي رش العطر على الحرير والستان، ويفضل رش خفيف على أطراف الملابس أو الرقبة.
استخدمي منتجات من نفس الرائحة: مثل لوشن الجسم أو مزيل العرق لتعزيز ثبات العطر.
الرش بعد الاستحمام مباشرة: حيث تكون المسام مفتوحة وتساعد على امتصاص العطر بشكل أفضل.
باتباع هذه الحيل البسيطة، ستتمكنين من الاستمتاع بعطرك لفترة أطول دون الحاجة لإعادة الرش باستمرار.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
