الخميس 2025-10-16 03:37 م
 

5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة

565656566 \
تعبيرية
 
الخميس، 16-10-2025 03:20 م

الوكيل الإخباري-   العطر ليس فقط لمسة جمالية بل يعبر عن شخصيتك ويترك أثراً يرافقك. إذا كنتِ تشتكين من اختفاء رائحته سريعاً، إليك بعض النصائح التي تجعل عطرك ثابتًا لأطول فترة ممكنة:
الترطيب سر الثبات: رشي العطر على بشرة مرطبة بالكريم أو الفازلين غير المعطر لثبات أفضل.
لا تفركي المعصمين: فرك المعصمين بعد الرش يفسد تركيبة العطر ويقلل ثباته.
رش العطر على الملابس بحذر: تجنبي رش العطر على الحرير والستان، ويفضل رش خفيف على أطراف الملابس أو الرقبة.
استخدمي منتجات من نفس الرائحة: مثل لوشن الجسم أو مزيل العرق لتعزيز ثبات العطر.
الرش بعد الاستحمام مباشرة: حيث تكون المسام مفتوحة وتساعد على امتصاص العطر بشكل أفضل.

اضافة اعلان


باتباع هذه الحيل البسيطة، ستتمكنين من الاستمتاع بعطرك لفترة أطول دون الحاجة لإعادة الرش باستمرار.

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أقيمت مراسم التوقيع في المقر الرئيسي لشركة EXEED ؛ FBB القابضة

أخبار الشركات شركة FBB القابضة توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع EXEED لإطلاق العلامة في الأرد

عه

تكنولوجيا تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي

ارادة ملكية

أخبار محلية صدور إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية - أسماء

665

المرأة والجمال خطوات وضع المكياج بالترتيب الصحيح لإطلالة ناعمة وجذابة

565656566 \

المرأة والجمال 5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة

خلال لقائه وفدا شبابيا من مبادرة "أفق قيادة سياسية"

أخبار محلية العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني

5

المرأة والجمال أفضل الأطعمة لتطويل وتقوية الشعر

ربر

تكنولوجيا لمزيد من الراحة.. إعدادات أساسية يجب تغييرها على هواتف "أندرويد"



 
 





الأكثر مشاهدة