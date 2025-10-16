5 حيل بسيطة لجعل عطرك يدوم لساعات طويلة

الوكيل الإخباري- العطر ليس فقط لمسة جمالية بل يعبر عن شخصيتك ويترك أثراً يرافقك. إذا كنتِ تشتكين من اختفاء رائحته سريعاً، إليك بعض النصائح التي تجعل عطرك ثابتًا لأطول فترة ممكنة:

الترطيب سر الثبات: رشي العطر على بشرة مرطبة بالكريم أو الفازلين غير المعطر لثبات أفضل.

لا تفركي المعصمين: فرك المعصمين بعد الرش يفسد تركيبة العطر ويقلل ثباته.

رش العطر على الملابس بحذر: تجنبي رش العطر على الحرير والستان، ويفضل رش خفيف على أطراف الملابس أو الرقبة.

استخدمي منتجات من نفس الرائحة: مثل لوشن الجسم أو مزيل العرق لتعزيز ثبات العطر.

الرش بعد الاستحمام مباشرة: حيث تكون المسام مفتوحة وتساعد على امتصاص العطر بشكل أفضل.

باتباع هذه الحيل البسيطة، ستتمكنين من الاستمتاع بعطرك لفترة أطول دون الحاجة لإعادة الرش باستمرار.