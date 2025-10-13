كيف تختبرين حساسية بشرتك وتعتنين بها دون تهيج؟

الوكيل الإخباري- تبدأ العناية بالبشرة المثالية بفهم حاجز البشرة، وهو الطبقة الخارجية التي تحمي الجلد من الجفاف والتهيجات. يتكون هذا الحاجز من خلايا ميتة وسيراميدات وأحماض دهنية، ويتعرض للضعف بسبب عوامل مثل الحساسية، والطفح الوردي، وحب الشباب، والإكزيما، إضافةً إلى العمر والعوامل الوراثية.

علامات تهيج البشرة:

تشمل فقدان الرطوبة، احمرار، تقشير، حبوب، شد أو حكة، وغالبًا تظهر بعد استخدام منتجات قوية أو غسل الوجه بالماء الساخن.



نصائح لاختبار منتج جديد:

ضعي كمية صغيرة على منطقة غير ظاهرة مثل ثنية الكوع.

تابعي رد فعل البشرة لمدة أسبوع قبل الاستخدام الكامل.

ابدئي بتركيزات منخفضة وزيديها تدريجيًا لتجنب التهيج.

روتين العناية المقترح:

استخدمي غسولًا ومرطبًا وواقي شمس ومكونًا نشطًا واحدًا.

ضعي حمض الهيالورونيك على بشرة رطبة قبل الأحماض المقشرة ثم المرطب.

اختتمي الروتين المسائي بمرطب غني بالسيراميد أو زيوت طبيعية.

استخدمي واقي الشمس قبل المرطب صباحًا إذا كان كيميائيًا.

تجنبي:

غسل الوجه بالماء الساخن.

المنتجات التي تحتوي على مكونات مسببة للحساسية مثل الكحول والعطور والزنك.

استخدام عدة منتجات جديدة دفعة واحدة.



علاج التهيج:

يمكن استخدام بخاخ المياه الحرارية ومرطبات تحتوي على مستخلص القمح، الشوفان، فيتامين هـ، السيراميد، وحمض الهيالورونيك.



وفي حال استمر التهيج لأكثر من يومين، يُنصح بمراجعة طبيب الجلدية.