صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

الوكيل الإخباري- تعتبر الأظافر مرآة لصحة الجسم والعناية الشخصية، وسوق مستحضرات العناية بها يقدر بـ20 مليار دولار سنويًا. لكن الحصول على أظافر قوية ولامعة لا يعتمد فقط على الطلاء أو التركيبات الصناعية، بل على نمط الحياة والتغذية السليمة.

ماذا تأكلين لصحة أظافرك؟

خبراء التغذية يؤكدون أن تقوية الأظافر تبدأ من نظام غذائي متوازن غني بالبروتين، الفيتامينات، والمعادن. ضعف الأظافر غالبًا ما يشير إلى نقص في هذه العناصر.

أهم الأطعمة لتقوية الأظافر:

البيض: غني بالبيوتين (فيتامين ب7) الذي يعزز سمك الأظافر ويقلل تقصفها.

اللحوم الخالية من الدهون: مصدر أساسي للبروتين والحديد، ونقص الحديد قد يسبب تشوهات في الأظافر.

الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والبروكلي، تزود الأظافر بالكالسيوم والحديد ومضادات الأكسدة.

الخضروات البرتقالية والصفراء: تحتوي على فيتامين أ والبيتا كاروتين لتعزيز نمو الأظافر ولمعانها.

سمك السلمون والسردين: مصادر غنية بأحماض أوميغا 3، البروتين، وفيتامين ب12 الضروري لصحة الأظافر.

البذور والمكسرات: مثل بذور عباد الشمس واللوز، تزود الأظافر بالدهون الصحية والمغنيسيوم.

الفواكه: فراولة وكيوي غنيتان بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويزيد ليونة الأظافر.

العدس ومرق العظام: غنيان بالفيتامينات والبروتينات مثل الجيلاتين والكولاجين الضروريين لنمو الأظافر.

نصائح عامة:

احرصي على شرب 8 أكواب ماء يوميًا.

اعتني بترطيب أظافرك.

في حالات الالتهابات الفطرية أو مشاكل نمو الأظافر، استشيري الطبيب فورًا.