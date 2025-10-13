الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

ىاىاىى
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 12:21 م

الوكيل الإخباري-   تعتبر الأظافر مرآة لصحة الجسم والعناية الشخصية، وسوق مستحضرات العناية بها يقدر بـ20 مليار دولار سنويًا. لكن الحصول على أظافر قوية ولامعة لا يعتمد فقط على الطلاء أو التركيبات الصناعية، بل على نمط الحياة والتغذية السليمة.

اضافة اعلان


ماذا تأكلين لصحة أظافرك؟
خبراء التغذية يؤكدون أن تقوية الأظافر تبدأ من نظام غذائي متوازن غني بالبروتين، الفيتامينات، والمعادن. ضعف الأظافر غالبًا ما يشير إلى نقص في هذه العناصر.

 

أهم الأطعمة لتقوية الأظافر:
البيض: غني بالبيوتين (فيتامين ب7) الذي يعزز سمك الأظافر ويقلل تقصفها.
اللحوم الخالية من الدهون: مصدر أساسي للبروتين والحديد، ونقص الحديد قد يسبب تشوهات في الأظافر.
الخضروات الورقية الداكنة: مثل السبانخ والبروكلي، تزود الأظافر بالكالسيوم والحديد ومضادات الأكسدة.
الخضروات البرتقالية والصفراء: تحتوي على فيتامين أ والبيتا كاروتين لتعزيز نمو الأظافر ولمعانها.
سمك السلمون والسردين: مصادر غنية بأحماض أوميغا 3، البروتين، وفيتامين ب12 الضروري لصحة الأظافر.
البذور والمكسرات: مثل بذور عباد الشمس واللوز، تزود الأظافر بالدهون الصحية والمغنيسيوم.
الفواكه: فراولة وكيوي غنيتان بفيتامين سي الذي يعزز إنتاج الكولاجين ويزيد ليونة الأظافر.
العدس ومرق العظام: غنيان بالفيتامينات والبروتينات مثل الجيلاتين والكولاجين الضروريين لنمو الأظافر.

 

نصائح عامة:
احرصي على شرب 8 أكواب ماء يوميًا.
اعتني بترطيب أظافرك.
في حالات الالتهابات الفطرية أو مشاكل نمو الأظافر، استشيري الطبيب فورًا.

 

الجزيرة 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سجن عوفر

فلسطين قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي الرئاسة المصرية تعلن حضور نتنياهو لقمة السلام في شرم الشيخ

ل

المرأة والجمال 4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

فلسطين قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

ىاىاىى

المرأة والجمال صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

12121

المرأة والجمال كيف تختبرين حساسية بشرتك وتعتنين بها دون تهيج؟



 
 





الأكثر مشاهدة