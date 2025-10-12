تقشير الجسم: خطوة أساسية لبشرة ناعمة ومتجددة

ويؤكد خبراء الجلدية أن اختيار نوع التقشير المناسب لنوع البشرة أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج دون تهيج أو جفاف. تتوفر أنواع متعددة من مقشرات الجسم، منها الطبيعية مثل السكر والملح وزيوت النباتات، وأخرى كيميائية تحتوي على أحماض الفواكه (AHA) أو حمض الساليسيليك (BHA).
وينصح بإجراء تقشير الجسم مرة إلى مرتين أسبوعيًا كحد أقصى، مع ترطيب البشرة جيدًا بعد التقشير للحفاظ على نعومتها ومنع الجفاف.
تأتي فوائد تقشير الجسم متعددة تشمل تحسين ملمس البشرة، تقليل ظهور السيلوليت والبقع الداكنة، وكذلك تحضير البشرة لامتصاص أفضل لمستحضرات الترطيب والتغذية.
