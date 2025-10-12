تقشير الجسم: خطوة أساسية لبشرة ناعمة ومتجددة

الوكيل الإخباري- مع تزايد الاهتمام بالعناية بالجسم والبشرة، بات تقشير الجسم من الخطوات الأساسية التي لا غنى عنها للحصول على بشرة صحية وناعمة. يساعد التقشير على إزالة الخلايا الميتة، تنشيط الدورة الدموية، وتحفيز تجدد خلايا الجلد، مما يمنح البشرة إشراقة وحيوية طبيعية.

ويؤكد خبراء الجلدية أن اختيار نوع التقشير المناسب لنوع البشرة أمر ضروري لتحقيق أفضل النتائج دون تهيج أو جفاف. تتوفر أنواع متعددة من مقشرات الجسم، منها الطبيعية مثل السكر والملح وزيوت النباتات، وأخرى كيميائية تحتوي على أحماض الفواكه (AHA) أو حمض الساليسيليك (BHA).



وينصح بإجراء تقشير الجسم مرة إلى مرتين أسبوعيًا كحد أقصى، مع ترطيب البشرة جيدًا بعد التقشير للحفاظ على نعومتها ومنع الجفاف.