آخر الصيحات الجمالية.. لبشرة ناعمة ومتوهجة

الوكيل الاخباري - في الآونة الأخيرة، أصبح ملمس الجلد الزجاجي أبرز الصيحات الجمالية، التي تسعى الفتيات للحصول عليها، وهذا ما جعله من أحدث الصيحات التي أخذت في الانتشار، وتعرف بـ"جلد الدلفين"، فما هي، وكيف تحصلين عليها؟

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معروف أن جلد الدلفين لامع ومتوهج للغاية، وهذا اللمعان جعل الصيحة الجمالية التي تهدف للحصول على نفس التوهج والملمس يطلق عليها اسم "صيحة جلد الدلفين"، التي يعتمد فيها على تقنيات العناية بالبشرة والمكياج، لتحقيق ذلك المظهر اللؤلؤي اللامع. ولمساعدتكِ على تحقيق هذا، إليكِ دليلنا الشامل لاتجاه جلد الدلافين.



ما خطوات الحصول على مظهر جلد الدلفين؟









التطهير.. ثم التقشير:

إعداد البشرة المناسب هو مفتاح الحصول على مظهر زجاجي لامع وناعم، وتدور صيحة الدلافين حول بشرتكِ الصحية، لذلك تحتاجين إلى البدء ببشرة نظيفة، ومن الأفضل الحصول على منتجات مرطبة.

ابدئي بتنظيف وجهكِ باستخدام منظف مرطب، يتكون من عملية تنظيف مزدوجة، باستخدام بلسم أو زيت مع المنظف المرطب، للحصول على بشرة مثالية.



بعد ذلك، قومي بعملية التقشير، سواء باستخدام مقشر فيزيائي أو كيميائي، يساعد على رفع خلايا الجلد الميتة وإزالة الحطام من داخل مسامكِ، ما يمنحكِ بشرة أكثر نعومة وإشراقة على الفور.



الترطيب:

عليكِ الحصول على مرطب بمكونات مرطبة بعمق، مثل حمض الهيالورونيك والإكستوين، وحتى حمض متعدد الغلوتاميك لهذا التوهج المائي، وستملأ هذه المكونات بشرتكِ، وتجعل تطبيق المكياج أكثر سلاسة، ويمكنكِ أيضاً إضافة مصل يعزز البشرة.



واقي الشمس:

الآن مع كل هذا التوهج، من المحتمل أن تقضي بعض الوقت في الشمس، لذلك لا تتخطي واقي الشمس، وعليكِ اختيار واقٍ من الشمس بلمسة نهائية متوهجة، للحصول على مظهر صيحة جلد الدلفين.



توهج مستحضرات التجميل:

بعد الانتهاء من تجهيز سطح بشرتك، لا بد من وضع أحمر الخدود الكريمي وهايلايتر سائل؛ لتحصلي على التوهج المطلوب، إذ يضيف أحمر الخدود الدفء واللون إلى بشرتكِ، ما يمنحك هذا التأثير الصحي المشمس، في حين يضيف قلم التظليل الإشراق المرغوب فيه إلى وجهكِ.



لا تنسي جسدكِ:

الحصول على بشرة رطبة لامعة زجاجية أمر ممتاز، لكن ترك جسمكِ بمظهره المعتاد قد يفسد إطلالتكِ تماماً، لذلك عليكِ ضمان بقاء مظهركِ الخارجي لامعاً وزجاجياً أيضاً، وذلك من خلال استخدام رذاذ لامع للأجزاء الظاهرة من جسدكِ، مثل: الساقين واليدين والرقبة، وهناك العديد من المنتجات التي تحتوي على جزيئات عاكسة للضوء، لتضمن توهجاً ولمعاناً صريحاً لجسمكِ.

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