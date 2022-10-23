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الأحد، 23-10-2022 03:38 م

أماكن لم تفكري في إستخدام الهايلايتر عليها ... ستبهرك النتيجة

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الوكيل الإخباري - في سعينا الدائم للحصول على بشرة مشرقة، قررنا أن إبراز عظام الوجنتين ببساطة لا يكفي في الأيام التي نريد أن نبدو فيها أكثر بريقاً.

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في هذا المقال سنساعدك في إبراز مناطق في وجهك يمكن أن تزيد من مستوى لعبة الهايلايتر الخاصة بك وتمنح وجهك توهجاً كبيراً.

 

 

أفضل المناطق لوضع الهايلايتر

 


 

 

توهج شامل

 
للحصول على توهج شامل، تأكدي من تحضير بشرتك باستخدام برايمر ندي، أي امزجي البرايمر والهايلايتر. إنها طريقة طبيعية لزيادة إشراقتك قبل وضع كريم الأساس. ببساطة ضعي المنتج على وجهك بأصابعك أو بفرشاة.

 

 


قمة الجبين

 
يقال أن تسليط الضوء على الجزء العلوي من جبهتك يظهر الوجه مسطحاً وهذا خطأ لأنه يضيء بشرتك بالكامل. يجب أن يكون التطبيق في هذه المنطقة شفافاً جداً وأن يبدو طبيعياً. إحدى التقنيات المفضلة هي مزج بعض الهايلايتر السائل مع كريم الأساس والضغط عليه بإسفنجة مكياج.

 



تحت عظم الحاجب

 
على الرغم من أنك قد لا تنامين ثماني ساعات يومياً، إلا أن وضع بعض الهايلايتر تحت عظم الحاجب وفوق قوس الحاجب سيمنح عينيك مظهر الراحة والإتساع. يمكن أن يعطي تركيز الهايلايتر حول حاجبك مظهر شد ورفع صغير للعين.

 

 


مركز الجفن

 
سواء كنت تحبين المكياج الدخاني أو تفضلين المظهر المحايد، فإن الجفن هو مكان غير مرغوب فيه لتسليط الضوء عليه، ولكنه يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً إذا اعتمدت هذه الحيلة: نوصي باستخدام فرشاة مسطحة لتعبئة الهايلايتر في منتصف الجفن وفي الزاوية الداخلية للعين.

 

 


قوس كيوبيد

 
يعتبر حرف "V" الخاص بقوس كيوبيد مكاناً رائعاً لوضع الهايلايتر. فهو يمنح الشفاه حجماً بارزاً وممتلئاً. ضعيه برفق بإصبعك.

 

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