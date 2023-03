إلى أي درجة يساهم شرب الماء بحرق دهون البطن؟

الوكيل الاخباري - يبحث أصحاب الأوزان غير الصحية دائماً عن طرق تساعدهم على حرق الدهون في أجسامهم، ولعل من أبرز الدهون التي يسعون للتخلص منها، هي دهون البطن، كونها تساهم بشكل مرئي مباشر في بروز كروشهم تحت ملابسهم، مما يجعلهم غير متسقين في مظهرهم العام.





ويعتبر الماء بحسب ما يوصي خبراء التغذية، حلاً مشتركاً لجميع برامج التخسيس والدايت، فدائماً ما ينصح بشربه بكميات ما بين 6 إلى 8 أكواب يومياً، فضلاً عن إمكانية أن يكون الماء عنصراً أساسياً في المشروبات والمأكولات التي يتم تناولها خلا نهار اليوم، بحسب موقع "Eat This Not That" الصحي.



وتنصح دراسة غذائية نشرتها مجلة Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism ، بشرب كوب من الماء قبل تناول أي وجبة غذائية، حيث يزيد شرب الماء من استهلاك الطاقة بنسبة 30%، حيث يساعد كوب واحد من الماء في امتلاء المعدة.



كما يمكن استخدام الماء في صنع حساء الخضراوات مثل السبانخ والجرجير والكرنب، فهذه الأطعمة تساعد على انخفاض الدهون الحشوية في البطن، لاحتوائها على عناصر مثل: فيتاميني c وk ، والمغنيسيوم والكاليسيوم والألياف.

وتساهم مشروبات الكافيين المصنوعة مع الماء، برفع مستوى اليقظة والوظيفة الإدراكية والتمثيل الغذائي، وبالتالي في إنقاص الوزن، كون الكافيين يزيد من حرق الدهون.



وينصح خبراء التغذية من يعانون من السنمة المفرطة، تناول الشاي الأخضر المليء بمضادات الأكسدة التي تساهم في حرق دهون البطن. كما يوصون بدمج مصدر من البروتين مع أي نوع من الكربوهيدرات، للشعور بالشبع قبل وقت كاف من وقت تناول الوجبة الرئيسية.





وتوجد الدهون الحشوية داخل البطن داخل التجويف البريتوني، وهي مُعبأة بين الأعضاء الداخلية والجذع على عكس الدهون تحت الجلد والدهون داخل العضلات. وتتكون الدهون الحشوية من عدة مستودعات دهنية بما في ذلك الدهون المساريقية، الأنسجة الدهنية البربخية البيضاء والدهون المحيطة بالكلية.

