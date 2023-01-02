إليك طرق علاج القلق والإكتئاب

الوكيل الاخباري - شكاوى الاكتئاب والقلق شائعة جدًا عند النساء، لذا نسلط الضوء اليوم على علاج الاكتئاب والقلق كما هو الحال مع أي مرض ، يجب أن يكون العلاج مخصصًا لتشخيص محدد.

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يجب تصميم خطة علاجية لتشخيص الاكتئاب واضطراب القلق لمساعدتك على إدارة أعراض كلا من الاضطراب والحد منها ، غالبًا في نفس الوقت.





علاج الإكتئاب والقلق









العلاج النفسي



يمكن للمعالج المتخصص في علم النفس أن يضع لك خطة علاج الإكتئاب والقلق في نفس الوقت.



أنواع العلاجات التي يمكن أن تساعدك هي:



العلاج السلوكي المعرفي يعلمك تعديل أفكارك وأفعالك.



العلاج الشخصي يوضح لك كيفية التواصل بشكل أفضل.



علاج حل المشكلات يمنحك مهارات لإدارة المشاكل الخاصة بك.



الدواء



قد يصف لك الطبيب أدوية مضادة للإكتئاب وتعالج والقلق ، مثل مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية، أو مثبط امتصاص السيروتونين-النوربينفرين، أو أدوية أخرى مثل بوبروبيون وميرتازابين.





التمارين الرياضية



تعزز التمارين الرياضية مزاجك وهي مفيدة لجسمك، أيضًا تزيد من احترامك لذاتك وثقتك بنفسك ويمكن أن تحسن علاقاتك مع محيطك.

تعتبر الرياضة علاجًا للاكتئاب الخفيف إلى المتوسط. حتى أن المشي السريع يمكن أن يحفز الإندورفين وهي مواد كيميائية في دماغك تساعدك على الشعور بالراحة.



حاولي ممارسة الرياضة على الأقل 3 إلى 5 مرات في الأسبوع. إذا كنت بحاجة إلى محفز لك يمكنك مشاركة الأصدقاء أو الإنضمام إلى مجموعة في النادي.



تقنيات الاسترخاء



جرّبي تمارين اليوغا والتأمل والتنفس، ستخلصك ممارسة التأمل لمدة 5 دقائق يومياً من القلق وتغيير المزاج.



ركزي على ممارسة تمارين التنفس الصحيحة، وتذكري أموراً جميلة قد حصلت معك محفورة في ذهنك، كرري دائماً شعارات الحب والسعادة.





اطلبي الدعم



تساعدك العلاقات القوية على الشعور بالتحسن، تواصلي مع العائلة والأصدقاء وأخبريهم بما تمرين به حتى تحصلي على التشجيع.

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