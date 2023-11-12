الطريقة المثلى لإزالة المكياج والاعتناء بالبشرة

الوكيل الإخباري - أفادت مجلة Jolie بأن لزيت التنظيف فوائد للبشرة، حيث يساعد على إزالة المكياج والأوساخ وتنظيف المسام بعمق من ناحية، والعناية بالبشرة وترطيبها من ناحية أخرى.



وأوضحت المجلة أن البشرة الجافة يناسبها زيت تنظيف غني بالدهون مثل زيت الزيتون، أو زيت الأفوكادو، أو زيت جوز الهند، لترطيبها.

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وأضافت أن البشرة الحساسة، التي تميل إلى التهيج، يناسبها زيت الأرغان، أو زيت اللوز، لتجنب التهيج.



أما الدهنية، التي تميل للشوائب، فتناسبها زيوت التنظيف الخفيفة غير الدهنية، المضادة للالتهابات مثل زيت الجوجوبا، وزيت الخروع.



وبشكل عام يجب استعمال زيت تنظيف يخلو من الكحول، وأملاح الألومنيوم، والأصباغ، والبارابين، والبارافينات ، والزيوت المعدنية، والعطور.

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