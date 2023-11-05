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الأحد، 05-11-2023 11:58 ص

اللآلئ تزين موضة الشتاء

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الوكيل الإخباري - تزين اللآلئ الموضة النسائية في خريف/شتاء 2023/2024، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالفخامة والأبهة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن اللآلئ تزين هذا الموسم كلاً من القطع الفوقية والفساتين والأحذية والحقائب لتضفي على المظهر لمسة جاذبية تخطف الأنظار.

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وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن الملابس المرصعة باللآلئ ينبغي أن تمثل محور الإطلالة. لذا ينبغي تسليط الضوء عليها، وذاك من خلال تنسيقها مع قطع تتحلى بالبساطة والهدوء، على سبيل المثال يمكن تنسيق توب مرصع باللآلئ مع بنطال جينز.


ولمظهر أكثر جاذبية وفخامة، يمكن اللجوء إلى إطلالة المونوكروم أحادية اللون والمرصعة باللآلئ، من قمة الرأس إلى أخمص القدم.
كما أكدت "Elle" أهمية أن يكون المكياج طبيعياً ورقيقاً، مع الاكتفاء ببعض اللمسات البرّاقة، التي تبرز أناقة وفخامة الملابس المرصعة باللآلئ.

 

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