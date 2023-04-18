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الثلاثاء، 18-04-2023 10:28 ص

تعرفي على فوائد العلاج بالضوء الأحمر

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الوكيل الاخباري - اليوم، تحظى علاجات التجميل بشعبية كبيرة، خاصة تلك التي تعزز إشراقة الجلد، وتقلل علامات الشيخوخة، وأحد هذه العلاجات هو العلاج بالضوء الأحمر (LED).

ويعد العلاج بالضوء الأحمر من العلاجات المحفزة الحيوية، ويستخدم الضوء الأحمر المنخفض الطول الموجي، الذي ثبت أنه يعزز قدرة الجلد على إنتاج الكولاجين، ما يؤدي إلى تكوين خلايا جديدة، تساهم في مظهر أكثر شباباً، ويظهر بسرعة كعلاج مفضل للاتي يردن الحصول على نسيج بشرة أكثر ثباتاً ونعومة، إلى جانب بشرة متوهجة بسبب قدرته على تقليل التجاعيد، وعلامات الشيخوخة الأخرى.

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فوائد العلاج بالضوء الأحمر (LED):

وجد أن العلاج بالضوء الأحمر له فوائد عدة للبشرة، ويحفز هذا العلاج المبتكر نمو وتكاثر الخلايا الليفية، ما يؤدي إلى إنتاج الكولاجين والإيلاستين، ما يساعد على استعادة نعومة البشرة ومظهرها الشاب، بالإضافة إلى الحد من ظهور البقع العمرية والتجاعيد والخطوط الدقيقة، ويمكن أن يكون العلاج بالضوء الأحمر فعالاً، أيضاً، في علاج الأمراض الجلدية المختلفة، مثل: الإكزيما والوردية والصدفية. كما يساعد في الحد من الندوب، وحب الشباب، عن طريق خفض الالتهاب، وتعزيز تجديد الأنسجة، والمساعدة في إصلاح البشرة التالفة من الشمس، وعندما يصل العلاج بالضوء الأحمر إلى أعمق طبقة من الجلد (الأدمة)، فإنه يعزز نشاط الخلايا، ويحفز تدفق الدم، ما يسهل عملية إزالة السموم من الجلد، ويعزز إنتاج الكولاجين، وهذا يؤدي إلى بشرة أكثر إشراقاً وشباباً مع توهج صحي.

بالإضافة إلى ذلك، يستهدف العلاج بالضوء الأحمر (LED) على وجه التحديد الغدد الدهنية، المسؤولة عن إنتاج الزهم، وهو زيت يمكن أن يسد المسام، ويؤدي إلى حب الشباب، من خلال الحد من الالتهاب داخل هذه الغدد، ويمكن للعلاج بالضوء الأحمر علاج حب الشباب بشكل فعال، كما يستخدم هذا الضوء الأحمر المنخفض الطول الموجي؛ لتحسين مظهر الجلد والندوب الباهتة والاحمرار والتجاعيد وحب الشباب.

هل هناك أي خطر من العلاج بالضوء الأحمر (LED)؟

العلاج بالضوء الأحمر (LED) هو علاج غير غازي، وخالٍ من الألم للعناية بالبشرة، واكتسب شعبية في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن بعض الناس أبلغوا عن تعرضهم للاحمرار والتورم المؤقتين بعد العلاج، فإنه من غير المعروف أنه يسبب أي ضرر دائم للجلد.

تجدر الإشارة إلى أن شدة العلاج يمكن أن تختلف بين أجهزة العناية بالبشرة (LED) في المنزل، وتلك المستخدمة في العيادات، فالأجهزة المستخدمة في العيادات بشكل عام أقوى من الأجهزة المنزلية، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الآثار الجانبية.

لذلك، هناك خطر أقل مرتبط باستخدام أجهزة العناية بالبشرة (LED) في المنزل، ويوصى دائماً بالتشاور مع محترف مرخص، قبل البدء في أي علاج جديد للعناية بالبشرة، لضمان سلامته وفاعليته.

هل هناك خيارات علاج مماثلة؟

1 . العلاج بالضوء بالأشعة تحت الحمراء القريبة:

يستخدم هذا العلاج طول موجة من الضوء، يتجاوز مباشرة طول الضوء الأحمر، وله فوائد مماثلة للعلاج بالضوء الأحمر.

2 . العلاج بالضوء الأزرق:

يستخدم هذا العلاج الضوء الأزرق، لعلاج حب الشباب، وتقليل الالتهاب، وتحسين المزاج.

3 . العلاج بالليزر المنخفض المستوى (LLLT):

يستخدم هذا العلاج أشعة الليزر المنخفضة المستوى، لتحفيز الشفاء وتقليل الالتهاب.

4 . علاج ساونا الأشعة تحت الحمراء:

يستخدم هذا العلاج ضوء الأشعة تحت الحمراء لتسخين الجسم، ما يمكن أن يساعد على زيادة الدورة الدموية، وتقليل الألم والالتهاب، وتحسين الصحة العامة.

5 . العلاج بالتبريد:

يتضمن هذا العلاج تعريض الجسم لدرجات برودة شديدة، التي يمكن أن تقلل الالتهاب، وتحسن الدورة الدموية، وتعزز وظيفة المناعة.

6 . العلاج بالأشعة فوق البنفسجية:

يستخدم هذا العلاج الأشعة فوق البنفسجية، لعلاج مجموعة متنوعة من حالات الجلد، مثل: الصدفية، والإكزيما، والبهاق.

 

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