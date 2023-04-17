تمارين تساعدكِ على مكافحة السمنة في رمضان

الوكيل الاخباري - هل تتطلعين إلى مكافحة السمنة وتحسين صحتكِ العامة خلال شهر رمضان، لتجنب اكتساب المزيد من الوزن، التمرين هو وسيلة ممتازة لمكافحة السمنة والمضاعفات الصحية المرتبطة بها، سواء كنتِ مبتدئة أو كنتِ غير نشطة لفترة من الوقت، فإن دمج التمرين في روتينكِ اليومي يمكن أن يغير قواعد اللعبة، دعينا نقدم لكِ 5 تمارين للمبتدئات لمكافحة السمنة.



السمنة مصدر قلق متزايد في جميع أنحاء العالم، ومن الأهمية بمكان الحفاظ على وزن صحي للجسم لتجنب المضاعفات الصحية، في حين أن نظامكِ الغذائي يحتاج إلى المراقبة، فإن ممارسة الرياضة هي طريقة ممتازة لمكافحة السمنة، وتحسين الصحة العامة.. إليكِ 5 تمارين رائعة لمكافحة السمنة.





تمارين للمبتدئات لمكافحة السمنة:



1 . المشي:



المشي هو تمرين منخفض التأثير ومثالي للمبتدئات، إنه طريقة ممتازة لحرق السعرات الحرارية، والحصول على معدل ضربات القلب دون وضع الكثير من الضغط على مفاصلكِ، اهدفي إلى المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل كل يوم، أو إذا كنتِ بدأت للتو، فابدئي ببضع دقائق وزيدي وقتكِ تدريجياً مع تحسن مستوى لياقتكِ البدنية.



2 . ركوب الدراجة:



ركوب الدراجة طريقة ممتعة وسهلة لممارسة الرياضة، ما يجعلها رائعة للمبتدئات، إنه يساعد على تحسين لياقتكِ القلبية الوعائية، وحرق السعرات الحرارية، وتقليل خطر المضاعفات الصحية المرتبطة بالسمنة، إذا كانت لديكِ إمكانية الوصول إلى دراجة ثابتة أو دراجة متحركة، فاهدفي إلى ركوب الدراجة لمدة 20-30 دقيقة على الأقل كل يوم.



3 . الرقص:



حرق بعض السعرات الحرارية عن طريق القيام بشيء تحبينه هو أفضل طريقة لفقدان الوزن، لذلك إذا كنتِ شغوفة بالرقص، فيجب أن تعرفي أيضاً فوائد الرقص لفقدان الوزن؛ وستساعدكِ 30 دقيقة من الرقص، 4-5 مرات في الأسبوع، على حرق السعرات الحرارية اللازمة.





4 . روتين تمرين بديل:



يساعد تدريب القوة على بناء العضلات وزيادة عملية التمثيل الغذائي وحرق السعرات الحرارية، إذا كنتِ مبتدئة، فابدئي بتمارين وزن الجسم، مثل: القرفصاء والضغط والألواح، لكن قد يكون من الصعب القيام بذلك إذا كنتِ بدأت للتو، لكن بدلاً من عدم القيام بها، اهدفي إلى القيام بتمارين تدريب القوة 2-3 مرات في الأسبوع، ما يمنح عضلاتكِ وقتاً للراحة والتعافي بين التدريبات.



5 . اليوغا:



كثير من الناس يمارسون اليوغا لفقدان الوزن، إنه تمرين منخفض التأثير، يساعد على تحسين المرونة والتوازن والقوة، إنه طريقة ممتازة للحد من التوتر وتحسين الصحة العقلية، وتعزيز العافية العامة، إذا كنتِ مبتدئة، فابدئي بوضعيات اليوغا الأساسية، واعملي تدريجياً في طريقكِ إلى أوضاع أكثر تحدياً مع تحسن مرونتكِ وقوتكِ.

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