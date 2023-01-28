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السبت، 28-01-2023 02:59 م

حيل لتجنب علامات التمدد خلال الحمل

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الوكيل الاخباري - أدى الخوف من ظهور علامات تمدد قبيحة إلى إنتاج الكثير من المستحضرات والكريمات والزيوت، التي يدعى أنها تمحو وتمنع علامات التمدد، وبالفعل وقعت العديد من النساء فريسة للوعود الفارغة التي قدمها بعض عمالقة التجميل الرائدين، لكن لحسن الحظ يمكنك اتباع الحيل التالية لتجنب علامات التمدد أثناء الحمل:

تجنب زيادة الوزن بسرعة 

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تحتاج المرأة الحامل إلى 300 سعرة حرارية إضافية فقط في اليوم لدعم الطفل الذي ينمو بداخلها، أي ما يعادل قطعة دجاج صغيرة أو وعاء سلطة، لذلك لا تجعلي الحمل ذريعة للإفراط في تناول الطعام، وإذا كنتِ تكتسبين أكثر من رطل واحد في الأسبوع، فأنت بحاجة إلى التحقق من نظامك الغذائي لأن وزنك يتزايد بسرعة.

 


 


الزيوت الغنية بفيتامين (E)


احرصي على تدليك بطنك بالزيوت الغنية بفيتامين (E)، مثل: دوار الشمس واللوز وجوز الهند و الشيا، ولا تنسي الأجزاء السفلية والجوانب.

 


مستحضرات غنية بمضادات الأكسدة 


تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في العديد من منتجات العناية بالبشرة على تغذية وتقوية البشرة، والتي تأتي عادة في شكل بعض الفيتامينات، مثل: (A)، و(C)، و(E)، ومستخلصات نباتية وفاكهة، لكن إذا كنتِ حاملاً فتجنبي فيتامين (A)، ومادة الريتينول.

 


شرب الماء وتجنب السكر 


الحفاظ على رطوبة الجسم أمر أساسي لتجنب علامات التمدد، كما أن المشروبات والعصائر السكرية تؤدي إلى تدمير الكولاجين الذي تحتاجه بشرتك للحفاظ على نضارتها.

 

 

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