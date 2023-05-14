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الأحد، 14-05-2023 12:12 م

حيل مكياج حديثة لمظهر احترافي.. جربيها

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الوكيل الاخباري - تتغير اتجاهات المكياج دائماً، ففي كل عام يتم الكشف عن نصائح وحيل جديدة، بفضل منصات التواصل الاجتماعي، مثل: "إنستغرام"، و"تيك توك"، إذ ينشر معلمو الجمال معلومات المكياج، التي تنطلق مثل النار في الهشيم، وفي كثير من الأحيان تتضمن اختراقات تبسط عملية تطبيق المكياج، نظراً لأن أحد الأشياء التي تعيق البعض عن المشاركة في عالم المكياج، هو حقيقة أنهم لا يعرفون من أين يبدؤون.

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لحسن الحظ، هناك العديد من اختراقات المكياج، التي يمكن للجميع الاعتماد عليها، وهي مفيدة تماماً ومغيرة للحياة، لذا جمعنا أشهرها لكِ، للاستفادة منها، والاستمتاع بمظهركِ الجمالي من دون عناء.

حيل مكياج مثالية:
أقمشة من ألياف القطن العضوي لإزالة المكياج:
واحدة من أهم القواعد، التي يجب اتباعها، عندما يتعلق الأمر بالمكياج، هي التأكد من إزالتها كلها قبل الذهاب إلى الفراش في الليل. من الضار بشكل لا يصدق لوجهكِ أن تنامي والمكياج على بشرتكِ، والآن أصبح بإمكانكِ إزالة مكياجكِ بطريقة بسيطة وسهلة للغاية، عن طريق استخدام أقمشة من ألياف القطن، التي تعد خياراً مستداماً وسهل الاستخدام أيضاً.

وضع خافي العيوب على زوايا العين فقط:
خلال السنوات الماضية، كانت الكثيرات يملن إلى وضع الكثير من خافي العيوب (الكونسيلر) أسفل العين، لإخفاء الهالات السوداء، لكن اليوم تغير هذا المفهوم، وأصبح بإمكانكِ تطبيقه على الزوايا الداخلية والخارجية للعين، مع مزجه بطريقة صحيحة، للحصول على إضاءة فورية، وإخفاء تام لأي هالات سوداء أو بقع داكنة.

استخدام مصل الوجه لتهدئة الحساسية:
هل تعانين حساسية الوجه؟ أسهل طريقة لمكافحة ذلك هي وضع مصل الوجه المناسب على بشرتكِ، ويعد استخدام مصل الوجه إحدى أسهل الحيل، التي يمكنكِ الاعتماد عليها لتهدئة أي حساسية قد تتعاملين معها.
الأمصال يمكن أن تكون مفيدة لأي شخص لديه نوع بشرة دهنية، أو أي شخص لديه بشرة تعتبر عرضة لحب الشباب، ونظراً لأنها تحتوي عموماً على مكونات صحية، مثل: الريتينول وفيتامين (C، وD)، فإنها تجعل بشرتك تبدو صحية، وتشعر بحساسية أقل.


اختبار عمر المسكارا للاستخدام الآمن:
هذا الاختبار من حيل الجمال المهمة، إذا كنتِ تستخدمين المكياج الذي وصل بالفعل إلى تاريخ انتهاء صلاحيته، فقد تتفاعل بشرتكِ وعيناكِ سلباً مع تلك المكونات القديمة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التهيج والاحمرار والالتهابات.
كما أن نمو العفن مشكلة محتملة أخرى، يمكن أن تحدث داخل أنبوب منتهي الصلاحية من المسكارا، نظراً لأن المسكارا سوداء اللون بشكل عام، فقد يكون من الصعب اكتشاف تغير اللون، وتقول الحيلة الرائجة على منصة "تيك توك"، خلال الفترة الحالية: إذا بدت رائحة المسكارا مثل الخل، فهذا مؤشر إلى أنها أصبحت غير قابلة للاستخدام.

تدليك العين لمدة 30 ثانية:
واحدة من أكثر المشاكل شيوعاً، هي الإصابة بالهالات السوداء تحت العينين، ولحسن الحظ هناك حيلة للجمال، يمكن أن تساعد في حل المشكلة، تحدث الهالات السوداء تحت العينين بسبب زيادة التصبغ، وفقدان الأنسجة الدهنية حول العين، كما أن فقدان العضلات والجفون المنتفخة والجلد الشفاف والتظليل، بسبب الشكل التشريحي، يمكن أن تزيد تلك المشكلة، لذلك هناك حيلة تتعلق بالتدليك السريع للعين لمدة 30 ثانية، من شانها أن تخفف تلك الهالات السوداء على الفور.


ستجلب عملية التدليك كمية جيدة من تدفق الدم إلى هذه المنطقة، لكن يجب أن تكوني حريصة على عدم سحب الجلد، لأن ذلك قد يجعل وضعك أسوأ.

 

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