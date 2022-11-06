الوكيل الإخباري - مع هذه الخلطات الطبيعية لن تحتاجي بعد اليوم إلى صرف مجهود كبير في زيارة صالونات التجميل للحصول على بشرة بيضاء وناعمة. لذا أحضرنا لك أفضل خلطات تبييض الجسم في أسبوع واحد دون عناء تجربة الكريمات عالية الميزانية.

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خلطات الكركم لتبييض الجسم في أسبوع



لا يقضي الكركم على الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالجلد فحسب ، بل يعزز أيضًا إنتاج الكولاجين الذي يساعد في الحفاظ على البشرة ونضارتها.



اخلطي حوالي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع كوب من دقيق الحمص.



أضيفي كمية كافية من الحليب و الماء و اخلطيهما جيدًا لتشكيل عجينة ناعمة.



أضيفي بضع قطرات من ماء الورد واخلطيه مرة أخرى.

ضعي العجينة على وجهك ورقبتك واتركيها حتى تجف. ثم اشطفيهما بالماء البارد.



خلطة الليمون لتبييض الجسم خلال أسبوع



الليمون غني بفيتامين سي وحمض الستريك، و فيتامين ج و هو أحد مضادات الأكسدة القوية. يعزز إنتاج الكولاجين ويحافظ على مرونة الجلد، كما أنه يساعد على تفتيح لون بشرتنا وترطيبها. يعمل بشكل مذهل على الركب والأكواع الداكنة. الليمون مضاد للجراثيم ويمنع الالتهابات وحب الشباب. كما أنه يزيل السموم من الجسم.



إذا كنت ترغبين في وضع الليمون على بشرتك ، يرجى إجراء اختبار البقعة في البداية. ضعي نقاط عصير الليمون والماء برفق على بشرتك باستخدام القطن. اتركيه لمدة 10 دقائق واغسليه بالماء البارد. ثم اتركيها حتى تجف. يمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لأقنعة الوجه الأخرى المصنوعة منزليًا.

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