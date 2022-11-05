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السبت، 05-11-2022 02:11 م

زيت الجرجير.. 7 فوائد للشعر

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الوكيل الإخباري - زيت الجرجير له فوائد عظيمة لشعر أكثر تماسكا، لذلك نشرح طريقة تحضير ماسك الجرجير لشعر صحي ولامع

يعتبر زيت الجرجير من الزيوت الغنية بمحفزات نمو الشعر لاحتوائها على الفيتامينات والعناصر المغذية والمفيدة للجسم والشعر.. كالحديد والزنك والبوتاسيوم والصوديوم وفيتامين أ وفيتامين ب وفيتامين ج ومضادات الأكسدة ويعمل زيت الجرجير على تقوية جذور الشعر وترطيبه.

سواء استخدم الجرجير كقناع للشعر من الخارج أو تناولته كوجبة فهو مفيد ويعطي نفس النتائج النهائية.

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فوائد زيت الجرجير

 


 

 


1 - يمنع تساقط الشعر ويعمل على كثافته لاحتوائه على الفيتامينات


2 - يعمل على ترطيب الشعر 


3 - يحفز نمو الشعر 


4 - يعطي الشعر مظهرا لامعا وصحيا  


5 - يغذي الشعر ويعالج بهتان الشعر


6 - يقوي البصيلات ويساعد في تطويل الشعر 


7 - يساهم في التخلص من قشرة الرأس

 


ويمكن استخدامه بتسخين القليل منه و وضعه على الشعر مباشرة مع تدليك فروة الرأس ثم وضع غطاء على الرأس بمنشفة لمدة تتراوح بين ساعة أو ساعة ونصف.. بعدها يتم غسل الشعر بالشامبو وشطفه بالماء الفاتر مع تكرار العملية أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

 


ماسك الشعر الطبيعي


المكونات:


باقتان من أوراق الجرجير


القليل من زيت الزيتون


عصير نصف ليمونة


ملعقتان من ماء الورد


الطريقة:


اغسلي الجرجير جيدا وقطعيه ثم اضيفي ماء بارد وقليل من زيت الزيتون وعصير الليمون إليه ثم اخلطي جميع المكونات في خلاط الطعام و امزجيها جيدا.


ضعي ماسك الجرجير على شعرك مع تدليك فروة الرأس بحركة دائرية.


غطي الشعر بقبعة حمام لمدة 3 ساعات وبعدها اغسلي الشعر جيدا بماء دافئ للتخلص من بقايا الجرجير.


كرري هذه العملية مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

 

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