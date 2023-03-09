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الخميس، 09-03-2023 01:55 م

غيّري هذا الأمر في نظامك الغذائي.. لشعر وبشرة وأظافر أكثر صحةً

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الوكيل الاخباري - عندما تقومين بتنفيذ أي حمية غذائية، فإن الأمر بالتأكيد ليس سهلاً، ولا يمكنكِ معرفة ما إذا كنتِ ستحصلين على ما يكفي من العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك، خاصةً إذا كنتِ تريدين إنقاص وزنكِ بشكلٍ صحي. 

كما أنه من المعروف أن اتباع نظام غذائي له تأثير على الشعر والجلد والأظافر، ومن خلال تناول الأطعمة المناسبة، يمكن أن يصبح الشعر أكثر كثافة، والأظافر أقوى، والبشرة متوهجة أكثر، وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، فإن اللحوم الخالية من الدهون والبيض والخضروات والحبوب هي أفضل الأطعمة، التي يمكنكِ إضافتها لروتينك اليومي. 

شعر أكثر صحة:
للحصول على شعر قوي وخالٍ من العيوب، هناك العديد من الأطعمة الغنية بالمغذيات، التي يوصي الخبراء بإضافتها إلى نظامك الغذائي اليومي. 

وسواءً كنتِ تعانين تساقط الشعر أو ترغبين فقط في تعزيز خصلات شعرك، لتصبح أكثر لمعاناً وسمكاً من خلال نظام غذائي صحي أكثر من 50 عاماً، فإنه يتوجب عليكِ إضافة البيض واللحوم الخالية من الدهون (مثل: الدجاج، والأسماك)، ومنتجات الصويا إلى وجباتك، بواقع حصةٍ واحدة يومية. 

كما أن تناول الفيتامينات اليومية فكرة ذكية لأن العناصر التي يحتويها، مثل: الحديد والمغنيسيوم والزنك والبيوتين، لها تأثير على شعرك بحيث تجعله أفضل. 

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أظافر أقوى: 
في حال رأيتِ نتوءاتٍ، أو خدوشاً، أو مناطق ذات لون، أو شكل غير عادي، فمن المحتمل أن أظافركِ ليست قوية.

ويمكنكِ تجنب العديد من الحالات غير المرغوب فيها من خلال العناية المناسبة بالأظافر، وتغيير النظام الغذائي، من خلال اللحوم والبيض كما ذكرنا سابقاً، إذ نظراً لأن الأظافر تتكون من بروتين الكيراتين، فإن النظام الغذائي الغني بالبروتين يمكن أن يساعد في نموها الصحي، وشفائها، والحفاظ عليها. 

بشرة متوهجة:
الشيخوخة جزء طبيعي من الحياة، وستستمر بشرتك بعدد من التغيرات مع تقدمك في العمر، لذلك ربما تبحثين عن طرق لتبدي بأفضل حال، بغض النظر عن عمرك، حيث إن الحصول على بشرة صحية ومتوهجة سيجعلكِ دائماً متألقة. 

ومن أجل ذلك، تأكدي من أنكِ تستهلكين الكثير من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون. 

وليس من الواضح ما إذا كان الطعام يؤثر على حب الشباب، لكن اتباع نظام غذائي غني بزيت السمك أو مكملات زيت السمك، ومنخفض في الدهون الضارة والمكرر، يساعد على جعل بشرتك أكثر شباباً، ويقلل التجاعيد ويمنعها. 

باختصار.. في المرة القادمة التي تستيقظين فيها غير متأكدة مما تأكلينه للحصول على شعر وبشرة وأظافر أكثر صحة، اختاري تناول بعض اللحوم الخالية من الدهون، والبيض، والخضروات، والحبوب.

 

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