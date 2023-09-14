فيلر الشفاه.. كيف يمكن أن يؤثر على ابتسامتك؟

الوكيل الاخباري - لطالما كانت الشفاه من أكثر ما تهتم به النساء، لظهور أكثر جمالاً ولفتاً للانتباه، فمن منّا لا تتذكر شفتَي النجمة الأميركية أنجلينا جولي الممتلئتين والرائعتين في وقتٍ من الأوقات، إذ تعد حشوات الشفاه أو "فيلر الشفاه" طريقةً شائعة لتغيير شكلها، حسب تفضيلات كل امرأة.

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لكن من المهم أن ندرك أنه بينما نهتم بمظهر شفاهنا، غالباً ننسى التفكير في الكيفية التي سيؤثر بها ذلك الحشو على ابتسامتنا.



فهل يمكن لحشو الشفاه أن يؤثر على الابتسامة؟.. الإجابة هي (نعم)، ويمكن أن يؤثر بكل الطرق الممكنة من الجيدة إلى السيئة، لذا إذا كنتِ مهتمةً بالأمر، فتابعي القراءة لمعرفة ذلك.



ماذا يعني فيلر أو حشو الشفاه:

في هذه العملية، يتم حقن الشفاه بحمض الهيالورونيك أو الكولاجين، بهدف زيادة حجمها وبروزها أكثر، ويعد حمض الهيالورونيك والكولاجين من المواد الطبيعية، التي توجد بشكلٍ طبيعي في الجسم، إذ تصنع كلتا المادتين امتلاءً للشفاه.



ولا ينصح أبداً بحقن السيليكون في الشفاه، لأن ذلك قد يفشل في كثير من الأحيان، وقد يؤدي إلى نتائج غريبة.



من تستطيع إجراء فيلر الشفاه؟

تقريباً كل من تريد فعل ذلك، يمكنها القيام به، ونظراً لأن الإجراء آمن وسريع وطبيعي تماماً، فهناك عدد قليل جداً من الأسباب التي قد تمنعكِ من الحصول عليه، وأحياناً قد لا توجد أسباب على الإطلاق.



لكن يجب عليكِ إجراء بحثكِ، وفهم خياراتكِ قبل القيام بالحشو، وتتضمن بعض الخيارات الشائعة ما يلي:



Juvederm Ultra XC: في حال كنتِ تبحثين عن شفاه ممتلئة وبارزة.

Juvederm Volbella XC: في حال كنتِ تبحثين عن تجاعيد أقل في منطقة الفم.

ريستالين سيلك: في حال كنتِ تبحثين عن تغيرات أكثر دقة.

الريستالين: إذا كنتِ تبحثين عن تكثيف الشفاه بشكل أساسي.



تتم عملية حشو الشفاه في أربع خطوات:



التقييم: يتم إعطاء المريضة أولاً تقييماً للوجه، حيث يقوم الطبيب بتقييم الوجه، وفي بعض الحالات يقوم بتصوير الشفاه، وتحديد مواقع الحقن.



التنظيف: يُطلب من المريض الاستلقاء أو الجلوس، بينما تقوم الممرضة بتنظيف مواقع الحقن على الشفاه، ما يقتل أي بكتيريا لتجنب العدوى، كما يمكن استخدام مرهم مخدر على الشفاه، للمساعدة في تخدير ألم الحقن.



الحقن: هي عملية سريعة وبسيطة، إذ بعد كل حقنة سيتم تدليك الشفاه، ما يسمح لحشو الشفاه بالانتشار حول المنطقة، ولا تستغرق العملية أكثر من 15 دقيقة.



فترة النقاهة: بعد الحقن، يتم تدليك الشفاه، وقد يتم تقديم كمادات باردة؛ لتقليل تورم الشفاه.



كيف يؤثر حشو الشفاه على ابتسامتك:

من المهم أن تعرفي أن حشو الشفاه سيغير شكل ابتسامتك، وللحصول على تغييرٍ ملحوظ في ابتسامتك، اطلبي من طبيبكِ أن يحقن حشو الشفاه في خطوط الأقواس، التي يمكن العثور عليها على جانبي الفم، حيث يمكن أن يساعد ذلك في ملء الابتسامات الرقيقة، وتقليل الخطوط حول الفم.



لكن، تذكري أن تختاري طبيباً لديه خبرة بحشو الشفاه، حيث يمكن أن تشكل الخبرة الفرق بين الحصول على ابتسامة جيدة، أو ابتسامة غريبة بعد حقن الشفاه، إذ تعاني بعضهن ظهور الشفاه العلوية سميكة جداً، بسبب استخدام كمية كبيرة من الحشو في المكان الخطأ.



وقد تتساءل بعض السيدات حول ما إذا كان حقن الشفاه يمكن أن يساعد في علاج الابتسامات اللثوية، أو الابتسامات التي يظهر فيها جزء ملحوظ من اللثة في الفك العلوي. ولحسن الحظ، يمكن لحشو الشفاه أن يساعد بالتأكيد في تصحيح الابتسامة اللثوية، ويتم ذلك عن طريق زيادة حجم الشفة العليا، للمساعدة في حجب رؤية الابتسامة اللثوية.



ومن أجل تحقيق أفضل نتيجة، تأكدي من أن طبيبكِ يوازن بين شفتيكِ العليا والسفلى، حيث يتم حقن حشو الشفاه في الشفة العليا فقط، وهذا عادةً يترك الشفة السفلية غير متناسبة مع بقية الابتسامة.



أما في حالِ كنتِ ترغبين في الحصول على شفتين فاتنتين وعصريتين، وتطلبين حشو شفتيكِ بالكثير من المواد، فإن لديكِ كامل الحرية في تجربة هذا الخيار، إذ لا توجد أي آثار جانبية أو مخاطر كبيرة تصاحب وجود كمية زائدة من الفيلر في الشفتين، إلا أن السيئ هنا هو أن الشفتين تصبحان كبيرتين جداً، ما يؤثر سلبًا على ابتسامتك، إذ تعاني بعض من يتبعن هذا النهج اختفاء الأسنان، بحيث تصبح الشفتان سميكتين جداً، وتختفي الأسنان تماماً أثناء الابتسامة.



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