في الشتاء حولي شعركِ الجاف إلى ناعم.. باستخدام هذه الزيوت

الوكيل الاخباري - تتفق النساء ذوات الشعر الجاف على أن زيت جوز الهند يفعل المعجزات لخصلاتهن، خاصةً خلال فصل الشتاء.



لكن السر ليس في زيت جوز الهند فقط، فهناك العديد من زيوت الشعر التي تساعد على مكافحة الجفاف.. تحتاجين فقط إلى اختيار ما يناسب شعركِ.



زيوت الشعر التي تعزز صحته شتاءً:

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1 . زيت الزيتون



يعد زيت الزيتون للعناية بالشعر خياراً رائعاً لفصل الشتاء، لأن مكوناته النشطة تمنع خصلات الشعر من أن تصبح خشنة وتالفة، ويمكن للزيت أيضاً تغذية الشعر وفروة الرأس.



ويمكنكِ صنع قناع شعر سريع بزيت الزيتون، عن طريق مزجه مع صفار البيض والعسل، حيث يساعد هذا القناع في علاج التجعد والنهايات المتقصفة وخيوط الشعر الباهتة.



2 . زيت اللوز



جربي زيت اللوز، لأنه مغذٍّ جداً للشعر الجاف والتالف، إنه غني بفيتامين (E)، والمغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية، التي تساعد على تغذية الشعر وتقويته، ويعمل على تحسين نسيج الشعر، ويضيف بريقاً إلى خصلات شعركِ.



كل ما تحتاجين إليه هو نصف ملعقة صغيرة فقط من زيت اللوز في راحة يديك، وفركهما برفق معاً لتسخينه قليلاً، ثم تطبيقه على شعرك بالكامل.



3 . زيت السمسم



يعتبر زيت السمسم خياراً رائعاً للشعر، خاصة إذا كان لديكِ شعر جاف وباهت وبلا حياة، وهذا الزيت يحتوي على عوامل مفيدة، مثل: أوميغا 3 و6 و9، ويخلق خصلات كثيفة وضخمة، ويمكنكِ مزجه مع زيت جوز الهند المفضل لديكِ، وتدليك فروة رأسكِ به للتخلص من الجفاف.



4 . زيت الخروع



غني بالأحماض الدهنية وحمض اللينولينيك وحمض الأوليك، وكذلك فيتامين (E)، والمعادن، ويعمل زيت الخروع كمعجزة لمنع الشعر الجاف والحث على إعادة نمو الشعر بشكل أسرع وأكثر سمكاً، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يمتلك صفات مضادة للالتهابات، ومضادة للبكتيريا، التي تكافح مشاكل فروة الرأس.



استخدمي قناع الشعر المكون من زيت الخروع مع زيت السمسم، وقومي بتسخين الزيوت قليلاً قبل وضعها على فروة رأسكِ وشعركِ، لتحقيق الاستفادة القصوى منها.





5 . زيت إكليل الجبل



زيت إكليل الجبل فعال بنفس القدر مثل المينوكسيديل، وهي مادة يمكن أن تعزز نمو الشعر وتوقف المزيد من الصلع، والعناصر الأساسية في الزيت تمنع بصيلات الشعر من الموت، بالإضافة إلى ذلك يوقف تساقط الشعر المبكر، ويغذي البصيلات لوقف شيب الشعر المبكر.



ويحتوي زيت إكليل الجبل على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات، فقط ضعي بضع قطرات من هذا الزيت في زيت جوز الهند، وضعيه على فروة رأسكِ، ودلكيه جيداً.

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