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السبت، 18-03-2023 11:44 ص

كريم أساس بودرة أم سائل.. أيهما أفضل لبشرتك؟

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الوكيل الاخباري - تقنيات المكياج كثيرة ومتغيرة ومن الصعب ملاحقتها دائماً وتعلمها جميعهاً، عدا كثرة الأدوات والمنتجات المستخدمة، إذ بمجرد دخولكِ لمحلِ ما ستغمركِ المنتجات المختلفة، ومنها كريم الأساس الذي يأتي بشكلين البودرة والسائل، وهو ما يجعلكِ تتساءلين حول أيهما أفضل بالنسبة لكِ.

والإجابة هنا ليست سهلة، إذ يدخل الكثير من العوامل المختلفة في الاعتبار، بما في ذلك نوع بشرتك ونوع التغطية التي تريدينها وحتى اللمسة النهائية التي تبحثين عنها، وهنا سنخبركِ ببعض الأمور.


كريم الأساس البودرة هو الأفضل للبشرة الدهنية والحساسة:

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ربما لم تسمعي الكثير عنه، لكن كريم الأساس البودرة ليس منتجاً جديداً في عالم المكياج، إذ كان موجوداً بالفعل لفترة من الوقت، لكنه أقل شيوعاً من نظيره السائل.

وفي حال كانت بشرتك دهنية، فإن أفضل ما يمكنكِ استخدامه هو كريم الأساس البودرة، إذ تتمثل إحدى أعظم مزاياه في أنه يمتص كل تلك الزيوت السيئة الموجودة على وجهك والتي تعمل على سد مسامك ويمكن أن تتسبب في ظهور البثور، ولذلك فإن كريم الأساس البودرة رائع لمن لديهن بشرة دهنية، ويردن تغطية لطيفة غير لامعة.

كما أنه يحتوي على مكونات ومواد كيميائية أقل بشكل عام، إذ عند إخراج السوائل من المعادلة، يتم التخلص من معظم الحشوات والمواد الحافظة التي يمكن أن تهيج الجلد، ما يجعله أقل قسوة بشكل عام. لذا، إن كريم الأساس البودرة مثالي لمن يعانين البشرة الحساسة.


البشرة الجافة تحصل على توهج متجدد من كريم الأساس السائل:

يمنح كريم الأساس السائل صاحبات البشرة الجافة مظهراً لا تشوبه شائبة عن طريق إضافة الزيوت مرة أخرى إلى بشرتهن، كما أنه يحتوي على مواد كيميائية وفيتامينات مضافة، مثل الجلسرين، والتي تمنع بشرتهن من الجفاف.

كما أنه يوفر تغطية أكثر وتركيبات متنوعة أكثر من كريم الأساس البودرة. لذلك، يمكنك تشكيل تقنية تطبيق كريم الأساس الخاص بك لتحقيق تغطية كاملة حسب الاقتضاء، وإيجاد الصيغة المثالية لاحتياجات بشرتك.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون كريم الأساس السائل أفضل لمن لديهن بشرة أكبر عمراً، لأنه لا يستقر بسهولة في التجاعيد، حيث يمكن أن تجعلك بودرة الأساس تظهرين بشكلٍ أكبر سناً.

 

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