كيفية التخلص من المسامات المفتوحة في اليدين والرجلين؟

الوكيل الاخباري - الكثير من النساء يعانين من مشكلة ظهور مسامات مفتوحة في اليدين والرجلين، ويواجهن العديد من الصعوبات للتغلب عليها، لذا نختار لك اليوم علاجات بوصفات طبيعية منزلية لتمنحك إطلالة مميزة وظهور لافت فور إزالتها.



زيت الزيتون والسكر للتخلص من المسامات



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من أكثر الوصفات المُستخدمة للتخلص من مسامات الساق التقشير؛ إذ تساعد على إزالة الخلايا الميتة من طبقة الجلد، كما تسهم في التخلص من البكتيريا، إضافة إلى ذلك يلعب التقشير دوراً في التقليل من فرص نمو الشعر تحت الجلد، ولذلك يعمل السكر على تقشير الجسم، ويعزز من ذلك زيت الزيتون الذي يمكن استبداله بزيت الأفوكادو أو زيت جوز الهند، ويمكن استعمال هذه الوصفة في علاج مشكلة مسامات الساقين واليدين، وذلك من خلال مزج ملعقتين كبيرتين من السكر مع 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وتدليك المنطقة المراد علاجها بحركات دائرية باستخدام منشفة أو ليفة الجسم لعدة دقائق، وتغسل بالماء الساخن ثم الماء البارد لإغلاق المسامات.









السكر والألوفيرا والليمون للتخلص من المسامات





تستخدم الألوفيرا في التخلص من مسامات الساق، وذلك لاحتوائها على خصائص علاجية جيدة للبشرة، كما يُساعد استخدامها بشكل مستمر في المحافظة على بقاء البشرة رطبة، كما أنها قادرة على تخفيف الالتهابات الجلدية، وتستخدم الحمضيات مثل الليمون في هذه الوصفات؛ لاحتوائها على حمض الستريك الذي يسهم في حل المشكلة، أما السكر البني فيتميز بقدرته على التقشير، ولتطبيق هذه الوصفة امزجي ملعقتين كبيرتين من السكر البني مع ملعقتين كبيرتين من الألوفيرا وملعقة صغيرة من عصير الليمون حتى تحصلي على عجينة متماسكة، ثم طبقيها على الساق ودلكيها على شكل حركات دائرية لبضع دقائق باستخدام منشفة أو ليفة الجسم، وتغسل بالماء الساخن ثم الماء البارد لإغلاق المسامات.

بياض البيض مع عصير الليمون للتخلص من المسامات



يُعرف البيض بخصائصه القابضة للبشرة، وتقليص حجم المسامات، ويمكن استخدامه من خلال مزج بياض بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وتطبيقه على المنطقة المراد علاجها، ثم يغسل بالماء البارد بعد مرور 5 إلى 10 دقائق للحصول على نتيجة أفضل.









عصير الخيار للتخلص من المسامات





يتميز الخيار بخصائصه المهمة لحل مشكلة المسامات الداكنة في الجسم، بالإضافة إلى مساعدته في الحفاظ على صحة البشرة ونعومتها، حيث يمكن تطبيق عصير الخيار على الساق أو منطقة المسامات الواسعة، وتركه لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة ثم غسله بالماء البارد، وللحصول على أفضل النتائج ينصح بتكرار الوصفة مرتين يومياً.

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