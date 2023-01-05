كيف تحافظين على مكياجكِ مع ارتداء النظارة الشمسية؟

الوكيل الاخباري - بعد أن تُطبِّقي مكياجكِ باحترافية، وتتبعي كل الخطوات التي تمنحكِ مظهر مكياج مثالياً ومتناسقاً، تأتي النظارة الشمسية لتُفسد ما قمت به٬ فمن المعروف أنَّ النظارة تترك آثاراً على الوجه، خاصةً على منطقة جانبي الأنف، وهذا يجعل المظهر العام فوضوياً وسيئاً، بعد بعثرة كريم الأساس والبودرة بسبب ملامسة النظارة للجلد.



وتتفاقم المشكلة مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة٬ لذلك يمنحكِ خبراء التجميل والمكياج في أرقى وأشهر مجلات الموضة حول العالم نصائح من أجل المحافظة على المكياج عند ارتداء النظارات الشمسية.



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إليكِ 3 خطوات من خبراء تجميل المشاهير لتفادي هذه المشكلة:



يجب أن تبدئي بإعداد وجهكِ دائماً وتطبيق البرايمر٬ حتى تتفادي الآثار التي تتركها النظارة المصنوعة من المعدن أو البلاستيك على وجهكِ.



قبل وضع كريم الأساس، بللي البيوتي بلندر برذاذ التثبيت، ووزِّعيه على وجهكِ، ثم ضعي كريم أساس غير لامع.



ضعي بودرة التثبيت على وجهكِ باستخدام إسفنجة أو بيوتي بلندر٬ فهي تمنع تلطخ المكياج بعد ارتداء النظارات الشمسية.





إليكِ حيلة أخرى حتى لا تُفسدي المكياج بالنظارات الشمسية تقدمها لكِ تريندات تيك توك:



قدمت خبيرة مكياج في مدينة تورنتو، خدعةً بسيطة من أجل الحفاظ على المكياج مع النظارات، وهو البدء كما قلنا سابقاً بتطبيق البرايمر على الوجه، ولكن البرايمر المُخصص للعيون بدلاً من البرايمر العادي، وأن يتم مزجه مع كريم الأساس وبودرة التثبيت وتوزيعه بعناية على الوجه، خاصة منطقة جانبي الأنف التي تتأثر كثيراً بارتداء النظارات، وحينها ستحصلين على نتائج مذهلة، وتحافظي على مظهر مكياجكِ مع ارتداء النظارات.

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زهرة الخليج