الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 12:24 م

ما مخاطر الاستخدام الدائم للآيلاينر؟

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الوكيل الاخباري - تخيلي أن تحصلي على مظهرٍ رائع حتى لحظة استيقاظكِ من النوم، بحيث لا يحتاج منكِ الوقوف أمام المرآة لتعديل مكياجك والذهاب بعدها إلى العمل أو الجامعة! قد يبدو الأمر كأنه خيال، لكنه شيء يمكنك تحقيقه. 
 
ويكمن السر في تقنية الصبغ المجهري، وهي تقنية تجميلية يمكن أن تمنحك حواجب مثالية وشفاهاً ملونة، وميزات أخرى مرغوبة للوجه، مثل الحصول على آيلاينر دائم، ويُعرف هذا الإجراء أيضاً باسم المكياج الدائم، ويمكن أن يغير مظهركِ وشعورك. 
 
ويمكن أن يستمر الآيلاينر الدائم من سنة إلى ثلاث سنوات، وهو إجراء يستغرق حوالي ساعتين ونصف الساعة، كما يمكنك الاختيار من بين الأشكال والأنماط المختلفة، مثل: خط الجناح، أو عين القط. 

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لكن قد ينطوي هذا الإجراء على مخاطر محتملة، وقد لا يكون مناسباً للكثيرات. ففي بعض الحالات، قد يسبب الحساسية، أو ندوب الجدرة، أو العقيدات أو العدوى، كما قد تكون إزالته مكلفة، وتستغرق وقتاً طويلاً، حيث يعتبر هذا الإجراء أكثر خطورة بسبب موقعه. 
 
لماذا يجب عليك التفكير مرتين، قبل الحصول على آيلاينر دائم؟ 

 



بدايةً.. يمكن أن يتسبب هذا الإجراء في ظهور بقع داكنة وزيادة جلد الجفن وانتفاخ حول العينين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتشر الأصباغ المستخدمة فيه بالأوعية الليمفاوية، وتتراكم في الغدد، كما يُحذر الأطباء من خطر حدوث تفاعلات التهابية، وتصبغ القرنية، وموت الأنسجة، وكذلك على غدد الدموع، ويسبب متلازمة جفاف العين. 
 
وعلاوةً على كل ذلك، قد يؤدي هذا الإجراء إلى الإصابة بداء الشعرة، وهي حالة في الجفن تؤدي إلى نمو رموشك إلى الداخل باتجاه سطح العين، ويمكن أن تحدث بعض هذه الآثار الجانبية بعد شهور أو سنوات من الإجراء. 
 
ومن الشائع التعرض للنزيف والكدمات والحكة والتورم في الأيام القليلة الأولى بعد الإجراء، كما قد لا يكون آمناً للنساء الحوامل ولمن يعانين أمراض المناعة الذاتية، نظراً لوجود خطر الإصابة بالعدوى. 

 

كيف تقللين مخاطره؟ 


من أفضل الطرق لتخفيف مخاطره هي اختيار فني تجميل مؤهل، وقومي بتقشير بشرتك لإزالة الخلايا الميتة قبل القيام به. 
 
كذلك ابتعدي عن التقشير الكيميائي، وعلاجات الوجه والإجراءات المماثلة لمدة أربعة أسابيع على الأقل قبل موعدك، حيث يمكن أن تكون علاجات التجميل هذه قاسية على بشرتك، ما يزيد خطر التورم والآثار الجانبية الأخرى، وتجنبي أيضاً مميعات الدم. 
 
وفي حال انتفخت جفونك بعد العملية، ضعي الثلج كل 15 دقيقة خلال الـ48 ساعة الأولى، وبالنسبة للمراهم لا يمكنك وضعها على الجفون إلا بعد ثلاثة أو أربعة أيام، ولا يجب عليك وضع المكياج لمدة خمسة أيام أو أكثر. 
 
وخلال الأسبوع الأول، تجنبي التمارين الرياضية و"الساونا" والأنشطة الأخرى التي ترفع درجة حرارة جسمك، وعدم وضع المسكارة المقاومة للماء في أول أسبوعين، فقد يؤدي إلى تهيج جفونك.

 

 

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 زهرة الخليج 

 




 

 


 

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