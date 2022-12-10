السبت 10-12-2022
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السبت، 10-12-2022 02:00 م

3 خطوات تضمن نجاح مكياج العروس

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الوكيل الإخباري - هل اقترب موعد زفافك؟ و تشعرين بالقلق في ما يتعلّق بالمكياج الذي تريدين اعتماده؟ لا داعي لذلك، لأننا سنضع بين يديك هذه الأسرار التي تبرز جمالك وتجعل مكياجك يدوم طيلة هذا اليوم المنتظر:


استخدمي مستحضرات مقاومة للماء

خطوة أساسية لا بدّ من الالتزام بها كي لا تفسدي جمال إطلالتك:

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عليك أن تعتمدي المستحضرات المقاومة للماء الخاصة بمكياج العيون كالمسكارا و الآيلاينر، على أن تطبقي أيضاً البودرة التي تساعد على تثبيت المكياج لفترة أطول.

 

 


 


ابتعدي عن المستحضرات الغنية بالزيوت

من أكثر الأخطاء التي تفسد جمال إطلالتك استعمال المكياج الذي يحتوي بتركيبته على الزيوت، لأنه مع الوقت يسيل. وفي حال كنت تتمتعين ببشرة دهنية، تأكدي من استعمال منتجات خالية من الزيوت (Oil Free) بخاصة كريم الأساس.

 



طبقي مكياجاً يتناسب مع لون بشرتك

من أهم أسرار نجاح المكياج أن تظهري بلوك طبيعي وغير مصطنع. لذلك، احرصي على اختيار كريمات مناسبة للون بشرتك إذ لا يجوز استخدام درجات فاتحة جداً لصاحبة البشرة المتوسطة أو السمراء.

 

 

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