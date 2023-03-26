لا تقعي في هذه الأخطاء عند تمليس شعرك

الوكيل الاخباري - نبحث دائماً عن إطلالة مرتّبة وأنيقة لشعرنا، لا سيّما أنّ المكياج لا يفرض تأثيره على الآخرين من حولنا إن لم نهتمّ بمظهر الشعر. وحين لا نستطيع زيارة مصفّقة الشعر الخاصة بنا، أي حين نعجز عن إيجاد بعض الوقت الخاص بنا بعيداً عن مسؤوليات المنزل ومهام العمل، نسعى إلى تمليس شعرنا بأنفسنا. ولكن، هل تعلمين أنّ ثمة أخطاء شائعة تقع كثيرات فيها من دون أن يعلمن أنّهنّ يسئن إلى فروة الرأس والشعيرات؟



انطلاقاً من ذلك، اخترنا أن نعرض لك أبرز هذه الأخطاء لتبتعدي عنها قدر الإمكان وتستبدليها بالخطوات الصائبة التي لا تؤذي صحّة شعرك ولمعانه.



الخطأ الأول: إهمال تطبيق بلسم الشعر



حين لا تستخدمين البلسم عند غسل شعرك قبل تمليسه، تقومين بخطأ كبير إذ تعرّضين شعرك للجفاف، لا سيّما أنّ أداة التمليس تعكس عليه درجة مرتفعة للغاية. لذلك، حين ترغبين في تمليس شعرك، لا تهملي استعمال البلسم مع الشامبو. وتجدر الإشارة إلى ضرورة اختياره بجودة عالية لتحقّقي النتيجة المرجوّة.



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الخطأ الثاني: ترك الشعر مبلّلاً



إن كنت من اللواتي يتعمدن إلى تمليس شعرهنّ وهو مبلّل، توقّفي عن اتّباع هذه العادة السيئة اليوم قبل الغد. جفّفي شعرك جيّداً قبل التمليس لتحافظي على فروة رأسك.



الخطأ الثالث: عدم اتّباع التمليس الصحيح



لا يكفي أن تملّسي شعرك وتحصلي على إطلالة جميلة بأي طريقة من الطرق، بل لا بدّ أن تنتبهي إلى صحّة شعرك وأنت تملّسينه، أي لا تقومي قطّ بسحبه بقوة إنّما تعاملي مع الخصلات بنعومة وتروّي وخذي كل وقتك.



الخطأ الرابع: عدم تقسيم الشعر بطريقة صحيحة



صحيح أنّك ترغبين في إطلالة مثالية بسهولة وسرعة، غير أنّ تمليس الشعر يحتاج إلى القليل من الجهد والوقت، وذلك لتحافظي على صحّة الشعر وتحصلي على مظهر جميل في الوقت ذاته. انطلاقاً من ذلك، من خلال التمليس، اعتمدي تقسيم شعرك إلى عدّة أجزاء، على أن تملّسي كل جزء بمفرده.



الخطأ الخامس: التمليس المفرط



تأكّدي من أنّ تمليس الشعر باستمرار أي الإفراط في ذلك يؤدّي إلى إتلاف فروة الرأس والخصلات، لا سيّما أنّ هذه الأخيرة تتعرّض للحرارة العالية التي تؤدي إلى حرقها وتؤثّر على ملمسها. لذلك، لا تتردّدي في ترك فسحة من الراحة لشعرك لتحميه وتحافظي على رونقه.



الخطأ السادس: إهمال التنظيف



لا تهملي تنظيف أداة التمليس لتتخلصي من الرواسب والشوائب التي تعلق على سطحها. وتكون هذه الرواسب نتيجة إفرازات الشعر الدهنية وقشرة الرأس وبقايا منتجات العناية بالشعر. انطلاقاً من ذلك، نظّفيها بشكل دوري.

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