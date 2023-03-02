لكِ... عادات الشرب التي تزيد من عمر دماغك بشكل أسرع

الوكيل الاخباري - نملك دماغاً واحداً فقط، وهو من يدير كل حياتنا، لذا فإن أي فعلٍ نقوم به لتقوية صحته هو استثمار في طول عمرنا، بالإضافة إلى أن امتلاك عقلٍ صحيح يمكنه استيعاب الفهم والاحتفاظ والتركيز والإبداع سيجعلنا نشعر بأننا أصغر سناً وأكثر سعادة، ولكن كل هذا يتوقف على مدى اهتمامكِ بنفسكِ وإدارة صحتكِ، إذ أنه حتى عادات الأكل والشرب قد تؤدي إلى شيخوخة عقلك إذا لم تكوني حريصة.



وبالطبع، مع تقدمكِ في العمر، سيتغير دماغكِ بشكل طبيعي، إذ قد يعاني الناس من انكماش في الدماغ أو فقدان الكتلة، وتغيرات في المادة البيضاء، وعدد أقل من رسائل الناقل العصبي مع عمل أقل من الدوبامين، والأسيتيل كولين، والسيروتونين، والنورادرينالين، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى فقدان طفيف للذاكرة وصعوبة في تعلم مهارات جديدة وصعوبة في تعدد المهام.



ورغم أن هذه الدرجة من الآثار الجانبية لشيخوخة الدماغ تعتبر طبيعية بشكل عام، إلا أن التحولات العصبية الشديدة قد تشير إلى ظهور حالة صحية أكثر خطورة مثل الخرف أو حتى مرض الزهايمر.

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وهناك العديد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على سرعة تقدم عقلك في العمر، وأحد العوامل الرئيسية هو نظامك الغذائي، ففي الواقع، هناك بعض عادات الشرب الشائعة التي يمكن أن تتسبب في تقدم عمرنا بشكل أسرع مما ينبغي، والتي سنخبركِ ببعضها الآن.











تخطي شرب الشاي الأخضر

من المعروف أن شرب الشاي الأخضر مرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بالضعف الإدراكي لدى البالغين في منتصف العمر وكبار السن، كما أنه وجد أنه يحسن الذاكرة والانتباه، وكذلك وظائف المخ بشكل عام. لذا فإن عدم تناولكِ للشاي الأخضر، سيجعلكِ تفقدين الكثير من الفوائد المعرفية.





شرب المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكر

رغم أن الدماغ يحتاج إلى الجلوكوز (المعروف أيضًا باسم السكر) ليعمل، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يكون أمراً سيئاً، حيث ربطت العديد من الدراسات بين الاستهلاك الزائد للسكر والضعف الإدراكي، وقد يكون هذا مقلقاً بشكل خاص لمرضى السكري، إذ يمكن أن يتسبب المرض في تقييد الأوعية الدموية، مما يقلل من كمية تدفق الدم إلى الدماغ.



ويعد الإقلاع عن السكر عملاً صعباً، ولكن يمكنك اتخاذ خطوات صغيرة عن طريق استبدال المشروبات الغازية والعصائر والشاي والمشروبات السلاش بأصناف غير محلاة، أو تخفيف المشروبات الحلوة بالماء.





عدم شرب كمية كافية من الماء

إن عدم شرب كمية كافية من السوائل أو الجفاف يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة دماغك بشكل أسرع، إذ يمكن أن يساهم الجفاف في الشعور بالتعب والإرهاق، وللمساعدة على إبقاء عقلك متيقظاً، تأكدي من شرب كمية كافية من الماء والسوائل طوال اليوم.



شرب الكثير من الكافيين

الكافيين مهمٌ لليقظة، ولكن الاعتدال هو المفتاح، إذ قد يتسبب الإفراط في تناول الكافيين في اضطرابات النوم لدى بعض الأشخاص، وهو ما قد يؤدي بشكل منتظم إلى شيخوخة أسرع للخلايا، ومثله مثل العديد من الأشياء، قد يؤدي المبالغة في ذلك إلى الإضرار بدماغك، حيث وجدت إحدى الدراسات أن ارتفاع استهلاك القهوة، والذي يزيد عن 6 أكواب في اليوم، كان مرتبطاً بزيادة خطر الإصابة بالخرف.

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