لماذا يجب أن تحصلي على كريم للعين من الكافيين؟

الوكيل الاخباري - عندما نشعر بأننا نحتاج لشيءٍ يجعلنا نصحو، ويعيد لنا نشاطنا، فإن أول ما نفكر فيه هو تناول كوبٍ من القهوة، لاحتوائها على الكافيين الذي يعطينا الدفعة التي نحتاجها لننهض من السرير.

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لكن فوائد فنجان القهوة الصباحي قد تتعدى النهوض، إذ إنه يمكن أن يكون الخيار الأمثل لعينيك المتعبتين، حيث وجد أن الكافيين يساعد في تقليل الهالات السوداء، والأكياس المنتفخة، والخطوط الدقيقة حول العينين.



ومؤخراً، باتت هناك الكثير من المنتجات والكريمات الخاصة بالعين، التي تحتوي على الكافيين، وهنا سنخبركِ بكل ما تجب عليكِ معرفته بهذا الخصوص.



كريم العين بالكافيين:

لاحظ أخصائيو التجميل، وأطباء الجلد، على حد سواء، أن الكافيين منشطٌ للبشرة، حيث ينبع العديد من هذه التأثيرات الإيجابية من كون الكافيين مضيقًا للأوعية، وهذه طريقة رائعة للقول بأنه يقيد الأوعية الدموية في الجسم.



وفي حين أن شد الأوعية، وتقليل تدفق الدم، لا يعتبران شيئاً جيداً في العادة، إلا أنه في حالة العيون المنتفخة، يعدان أمراً رائعاً، حيث يتم من خلال الكريمات تضييق الأوعية الموجودة حول عينيك، وبالتالي يساعد ذلك على شد الجلد، ونظراً لذلك يمكنك أن تقولي وداعاً لأكياس العين.



وبالإضافة إلى ذلك، يعتبر الكافيين مدراً للبول، ومن المعروف أن مدرات البول تساعد على تخفيف احتباس الماء، وهو عامل آخر يساهم في انتفاخ العيون المتعبة.



جرعة يومية من الكافيين:

وجد أن الكافيين قد يكون قادراً على تقليص الخلايا الدهنية، ما يؤدي إلى تجفيفها مؤقتاً، كما وجد أنه يساعد في تقليل التجاعيد العميقة والهالات السوداء، الأقل وضوحاً تحت عينيك.



وعادةً، يكون الاستخدام المنتظم لتلك الكريمات مطلوباً لملاحظة الاختلاف في مظهرك، حيث إن تأثير الكافيين الموجود فيها يكون مثل تأثير الكافيين الموجود في فنجان القهوة، يختفي بعد فترةٍ من الوقت.



ومع ذلك، لا يمكن إنكار فضل المكونات المفيدة الأخرى لكريمات العين، التي تحتوي على الكافيين، إذ نلاحظ، أيضاً، تحسناً دائماً في البشرة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة، الموجودة بتلك الكريمات في محاربة الجذور الحرة الضارة، وإبطاء علامات الشيخوخة بسبب التلوث البيئي، أو الأشعة فوق البنفسجية، كما أن معظمها مرطب أيضاً، ما يساعد بشرتك على البقاء ناعمة وممتلئة ونضرة.



وفي حال كنتِ تتساءلين عن الجرعة المناسبة، فإنه يمكن القول بأن تطبيقها مرة أو مرتين في اليوم كافٍ للتخلص من السواد تحت العين وتفتيحه، وأفضل جزء هو أنه يمكنك استخدامه لتحسين مظهرك، وقتما تشائين.

ونصيحتنا الأخيرة، لمحاربة انتفاخ العين القوي، هي الاحتفاظ بهذا الكريم في الثلاجة، للحصول على كريم غني بالكافيين، إذ يمنح إحساساً رائعاً بالبرودة عند استخدامه!

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