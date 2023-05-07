هل يمكن لعصير البرتقال تخليصك من الهالات السوداء؟.. إليك الإجابة

الوكيل الاخباري - الهالات السوداء ليست شيئاً محبباً لدى الجميع، فبعد قضاء ليلةٍ طويلة دون نوم، أو التعرض لإرهاقٍ كبير، ستظهر هذه الدوائر المظلمة بلا شك، وستجعلكِ تشعرين بالاستياء.

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ومن المعروف أن الكثيرين حاولوا إيجاد حلٍ لهذه المشكلة، فاستخدموا العلاجات الدوائية، مثل: المرطب المهدئ وكريم الكافيار، على أمل تلاشي تلك الدوائر السوداء حول العين.



وفي حين أن هذه الطرق يمكن لها أن تنعش ما تحت عينيكِ، إلا أنها يمكن أن تستنزف محفظتكِ ونقودكِ لتكلفتها العالية، لكن ربما تتساءلين: كيف يمكنكِ إيجاد حلٍ بسيط، يُخفي تلك الدوائر، ويُعيد التوهج إلى ما حول عينيكِ، ويدع محفظتكِ بسلام؟



والإجابة عن هذا السؤال بسيطة، إذ إنه لا يجب عليك النظر أبعد من ثلاجتك، حيث إن كل الحلول لمشكلات الدائرة المظلمة موجودة في زجاجة من عصير البرتقال! إذ إنه من خلال الجمع بين عصير البرتقال، وبضع قطرات من الجلسرين، يمكنكِ محو تلك الهالات السوداء.







ما الوصفة؟

الوصفة، ببساطة، عبارة عن كوبٍ من عصير البرتقال، وإضافة بضع قطرات من الجلسرين، ثم القيام بنقع قطعة قطن في الخليط، ووضعها تحت عينيكِ.

وإذا كنتِ ترغبين في تحقيق أقصى فائدة، فقومي بطيّ الفوط القطنية، واتركيها تحت عينيكِ لمدة عشر دقائق تقريباً.



وفي حين أن الجلسرين آمنٌ تماماً للاستخدام على الجلد، إلا أنه يجب توخي الحذر عند استخدامه، كما تفعلين مع أي منتج جديد للعناية بالبشرة، لمنع الطفح الجلدي، أو ردود الفعل السلبية الأخرى.



وإذا كنتِ تخافين من أن يتسبب الجلسرين في طفحٍ جلدي، فيمكنكِ تخفيفه بماء الورد أو مصل فيتامين (هـ)، حيث إن ذلك سيجعله آمناً على جلدك، كما أنه سيعزز إمكانات المزيج الخاص بك.



ومن المهم أن تقومي بدمج هذا المزيج ببطء في روتين العناية بالبشرة الخاص بك، واستخدامه مرة أو مرتين في الأسبوع، ويمكنكِ زيادة عدد المرات في حالِ كنتِ لا ترين أي تغييرات.



وعليكِ الانتباه، أيضاً، بشأن نوع عصير البرتقال الذي تستخدمينه، وتجنب عصير البرتقال المركز، الذي يحتوي على نسبة عالية من السكريات المضافة.



كيف تعمل هذه الوصفة؟

يحتوي عصير البرتقال على تركيزات عالية من فيتامين (أ، وسي)، فمن المعروف أن فيتامين (سي) فعّال للغاية، عندما يتعلق الأمر بإبطاء عملية الشيخوخة، في حين أن فيتامين (أ)، الذي يُعرف باسم الريتينول، يساعد في تقليل الالتهاب.



في حين أن الجلسرين مرطب يستخدم، غالباً، في غسول الوجه لترطيب بشرتك، كما يُستخدم كثيراً في الكريمات الصيدلانية، التي يروجها الأطباء لعلاج الجفاف الشديد، وإصلاح مرونة الجلد.

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