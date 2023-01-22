الأحد 22-01-2023
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الأحد، 22-01-2023 11:59 ص

ماذا تعرفين عن تقنية الفراكشنال ليزر

فراكشنال-ليزر


الوكيل الاخباري - هي عبارة عن تقنية تعمل على توصيل أشعة الليزر إلى طبقات عميقة من الجلد، حيث التأثير الحراري الناتج عن الفراكشنال ليزر يساعد الجلد على تجديد الخلايا وإنتاج الكولاجين كما يخلص البشرة من الخلايا القديمة التي تحتوي على الصبغات أو اللون البني ويمكن استخدام هذه التقنية في اليدين والرقبة والوجه

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يمكن تطبيق الفراكشنال ليزر حسب العمر وحسب المشكلة التي توجد لديكِ وخصوصاً في حالات أثار الشمس القديمة الذي يصعب التخلص منها بالعديد من العلاجات العادية مثل الكريمات وغيرها.

 

 

كما انها تساعد النساء في الحصول على بشرة نقية خالية من العيوب، حيث أن هذه التقنية تعمل على تجديد الخلايا بشكل كبير وتزيد من نشاطها مما يؤدي لزيادة الكولاجين، كما أن الفراكشنال ليزر يجعل البشرة ناعمة نقية ونضرة ويعالجها من الآثار والندبات سواء من الحروق أو الجروح، وتعتبر الحل الأمثل لكثير من البنات والشباب لعلاج البشرة من الندبات الناتجة عن حب الشباب والتي فشلت معها الكثير من العلاجات الأخرى.

 

 


 

 

استخدامات الفراكشنال ليزر على بشرتك


استخدامات فراكشنال ليزر كثيرة فهي تخلق تأثيرًا شابًا على بشرتك. لا يعالج التجاعيد فحسب، بل يزيل أيضًا ندبات حب الشباب في وجه المراهقين و المراهقات

 

والتخلص من تصبغات الشمس التي خلفتها الشمس على بشرتك. ويمكن علاج علامات الشيخوخة والتجاعيد التي تظهر في أوائل الثلاثينيات باستخدام الفراكشنال ليزر.

 

كما يوصى بمعالجة التجاعيد الدقيقة على بشرتك قبل أن تتعمق. وبالتالي، سيتأخر استقرار علامات الشيخوخة على بشرتك، وستشعرين بسعادة شباب بشرتك لفترة طويلة.

 

البقع العمرية بسبب التعرض المتكرر لأشعة الشمس.


شيخوخة الجلد، يحدث التجديد، وإزالة أجزاء صغيرة من الجلد القديم وتنشيط نمو الجلد الجديد.


إزالة الندبات.


الكلف، يتم التخلص من الصبغة الزائدة الموجودة في الطبقات العميقة من الجلد والتي ترتبط بالتغيرات الهرمونية في جسم الأنثى.


علامات التمدد، يتم إعادة تشكيل الجلد وتصبح علامات التمدد أقل وضوحًا.


ندبات حب الشباب، يتم تلطيف آثار حب الشباب، الندبات عن طريق تحفيز نمو الجلد الصحي.


التجاعيد والخطوط الدقيقة، يتم تنعيم جميع أنواع التجاعيد في أي منطقة، باستثناء خطوط التجاعيد العميقة.


الجلد الزائد حول الجفون.

 

 

متى تظهر نتائج الفراكشنال ليزر على بشرتك ؟


يحتاج الأمر من أربع إلى خمس جلسات لتعطيكِ النتيجة الواضحة و المرضية على بشرتكِ بينهما شهر من العلاج بالفراكشنال ليزر. تتميز هذه الطريقة في العلاج بأنها ليست فورية بل تتحسن الحالة ببطء.

يسمح العلاج بالفراكشنال ليزر على بشرتك على مدار هذه المدة بتمام التعافي، واستعادة صحة ونضارة جلدك عن طريق نمو أنسجة الكولاجين الجديدة، ونمو خلايا يافعة.

يتفاوت الأمر بين النساء اعتمادًا على نوع الجهاز المستخدم، وحالة الجلد لديكِ ، والمشكلة التي تعاني منها.

 

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