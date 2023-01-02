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الإثنين، 02-01-2023 12:27 م

ماذا يحصل إن دمجت روج ملمع مع مسكره على شفاهكِ

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الوكيل الاخباري - لا بدّ من التحدث لك عن الحيلة التي تثير ضجّة في الآونة الأخيرة وهي روج ملمع بلون يميل إلى البنّي الداكن Sheer Black Gloss، يمكن إعداده في المنزل بطريقة بسيطة جداً ترتكز على مستحضرين فقط! بدورنا، تعرّفنا عليها وسنخبركِ عنها بالتفاصيل لكي تستوحي منها وتطبّقيها! 

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ما هي حيلة الروج الملمع مع المسكره

 

 



ترتكز حيلة الروج الملمع مع المسكره الرائجة على التيك توك على مزجهما مع بعضهما للحصول على جلوس بلون يميل إلى البنّي، مع العلم أنّ اسمه قد يجعلكِ تظنّين أنّ النتيجة ستكون روج باللّون الأسود . كما يمكن وصف طريقة الحصول روج ملمع بلون يميل إلى البني في المنزل بكلمتين: سهلة وسريعة! كلّ ما عليكِ استخدامه هو هذين المستحضرين، حسب الخطوات أدناه:

ضعي ريشة مسكره في روج ملمع ثمّ اسحبيها


ضعي ريشة الروج الملمع في العبوة وخضّيها جيّداً لدمج اللّون


أمّا إن لم ترغبي بتلطيخ ريشة المسكره في الجلوس، فيمكنكِ اعتماد طريقة أخرى:

بواسطة الريشة، ضعي القليل من المسكره على يدكِ


بريشة الجلوس، امسحي المسكره عن يدكِ


ضعي ريشة الجلوس في العبوة وخضّيها جيّداً لدمج اللّون


بالإضافة إلى ذلك، يمكنكِ تطبيق هذه الحيلة على شفاهكِ بأكثر من طريقة: 

وضع روج ملمع وحسب على الشفاه


وضع روج ملمع مع قلم تحديد الشفاه


وضع روج ملمع فوق أحمر الشفاه

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