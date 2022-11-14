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الإثنين، 14-11-2022 01:36 م

ماسك النشا للشعر الدهني نتائجه رائعة!

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الوكيل الإخباري - يعتبر ماسك النشا واحد من مجموعة الأقنعة الطبيعية المثالية التي تم استخدامها من قبل العديد من السيدات على مستوى العالم.

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حيث لاقى قناع النشا للشعر رواجا كبيرا بين السيدات؛ خاصة ممن يمتلكن شعرا مجعدا. حيث قدم النشا ما يحتاجه الشعر المجعد من عناية، وهذا ساعد الكثيرات في الحصول على إطلالات مميزة بشعر مفرود وناعم.


من خلال المقال التالي نقدم لكِ طرق مختلفة للاستفادة من النشا في إعداد ماسكات طبيعية للشعر، كما نعرض أهم فوائد هذا الماسك وبعضا من أضراره التي أكدها البعض.


 


 


النشا وماء الورد


اليك هذا القناع السهل المتوفر في منزلك، ويمكن تحضيره بسهولة.

طريقة تحضير ماسك النشا:

ضعي فنجاناً صغيراً من ماء الورد مع ملعقة من النشا.
اخلطي المكوّنات جيداً، وضعيها على شعرك بواسطة فرشاة لمدة نصف ساعة حتى تجفّ تماماً.


ثم اغسلي شعرك بماء بارد.


يمكن تكرار هذا القناع مرة اسبوعاً للحصول على نتائج جيدة.

 


فوائد ماسك النشا للشعر


بعد استخدام قناع النشا سيصبح شعرك ناعماً ولامعاً وقوياً. فهو يساعد على إصلاح الشعر بشكل مثالي، وإصلاح الشعر التالف، ويجعل شعرك يبدو لامعاً، وينعم شعرك الجاف. وعند خلط النشا مع ماء الورد فإن هذا الخليط يعطي فعالية أكثر لترطيب الجلد، ويعطي رائحة جميلة للشعر.

 


ماسك النشا لجميع أنواع الشعر


يصلح ماسك النشا لجميع أنواع الشعر. فإذا كان شعرك مجعّداً أو ناعماً يمكنك إستخدامه بسهولة. فلا أضرار جانبية له أبداً. بل على العكس، فإنه يمنع تقصيف شعرك، ويرطبه لجعله يبدو أفضل وبمظهر لامع صحين. مع ماسك النشا للشعر ستقولين وداعاً لجفاف فروة الرأس.

 

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