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الخميس، 04-05-2023 03:25 م

ما هو بديل تشقير الحواجب للحامل بطرق طبيعية؟

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الوكيل الاخباري - يمكن أن يسبب الحمل تغيرات هرمونية قد تزيد من نمو شعر الوجه. على الرغم من أن تبييض الوجه لا يعتبر ضارًا للطفل الذي ينمو ، إلا أن العملية قد تنطوي على مواد كيميائية معينة. قد يتم امتصاص أي مادة كيميائية توضع على الجلد. علاوة على ذلك ، قد يتفاعل الجلد أيضًا بشكل مختلف خلال هذا الوقت. فكيف يمكن تقشير الحواجب بشكل آمن للحامل؟

تقشير الحواجب بواسطة العسل
ضعي العسل على حاجبيك واجلسي قليلاً في الشمس، لأن العسل يحتوي على كميات ضئيلة من بيروكسيد الهيدروجين فيه ، لذا فهو يخفف حواجبك برفق عند تنشيطها بفعل الشمس. للحصول على أفضل النتائج ، استخدمي العسل بالتساوي على حواجبك. اتركيه لمدة 15-20 دقيقة ، ثم امسحيها بقطعة قماش مبللة.

تقشير الحواجب بواسطة الليمون

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يعمل هذا بشكل أفضل عندما تكونين في الخارج في الشمس. اخلطي مقادير متساوية من عصير الليمون والماء ورشي المزيج على حواجبك. يمكنك أيضًا اغمسي قطعة قطن في الخليط وتطبيقها بهذه الطريقة. تنشط الشمس خصائص تفتيح الليمون.


ستحصلين على أفضل النتائج إذا كانت حواجبك ذات لون بني دافئ بالفعل وتريدين فقط تفتيحها بدرجة أو اثنتين.


كلما طالت فترة تعرضك للشمس ، كلما كان حواجبك أفتح ، لذا كوني حذرة! من الجيد التحقق منها كل 30 دقيقة أو نحو ذلك ، خاصة إذا كنت تخططين للتواجد في الخارج لعدة ساعات.


استخدمي منشفة مبللة لتنظيف كل عصير الليمون من حواجبك عندما تكونين راضية عن النتيجة.


إنه ليس شائعًا ، لكن عصير الليمون يمكن أن يتسبب في بعض الأحيان في حدوث طفح جلدي عند وضعه مباشرة على جلدك وتعرضه لأشعة الشمس ، وهي حالة تُعرف باسم التهاب الجلد الضوئي.

تقشير الحواجب بواسطة الخل


اخلطي مقادير متساوية من خل التفاح والماء. اغمسي قطعة قطن في الخليط ثم افركيها على حواجبك. دعي المحلول ينقع الشعر ثم اتركيه لمدة 15-20 دقيقة.


غالبًا ما تكون خصائص تفتيح الخل أكثر وضوحًا إذا كنت في الخارج في الشمس ، لكنها ستظل تعمل حتى لو بقيت في الداخل.


الخل شديد الحموضة ويمكن أن يحرق بشرتك. لا تتركيه على بشرتك لأكثر من 20 دقيقة وتأكدي من غسله جيدًا بعد ذلك.

 

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