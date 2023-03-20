نصائح للعناية بفروة رأسك.. وطرق فعالة للقيام بذلك

الوكيل الاخباري - ترتبط العناية بفروة الرأس دائماً بتدليك الزيت الدافئ المغذي، الذي يقوم به معظمنا على الأقل مرة أو مرتين في الشهر، لكن تتوقف العناية عند هذه الخطوة، على الرغم من أن الخطوات التالية هي الأكثر تأثيراً، لأن فروة الرأس تكون في حالة استعداد لامتصاص كل ما يصل إليها.

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إذا كنتِ لا تعرفين كيفية العناية بفروة الرأس بطريقة صحيحة، فنعرفك بالخطوات الصحيحة التي عليكِ القيام بها.









لماذا يجب أن تعتني بفروة رأسكِ؟

نظراً لأن بشرة فروة الرأس هي من أكثر أنواع البشرة سماكة في أجسامنا، فمن الأهمية بمكان الاعتناء بها خارجياً، ويمكن أن تحدث قشرة الرأس، والتهاب الجريبات (النتوءات)، وجفاف الجلد، والطفح الجلدي على فروة الرأس، وتساقط الشعر، إذا لم تعتني بشكل سليم بفروة الرأس.



ومن المثير للاهتمام أن نرى زيادة في العناية بفروة الرأس بطرق أخرى مختلفة غير التزييت وحده، حيث إن لدينا مقشرات فيزيائية لفروة الرأس، ومقشرات كيميائية، وأدوات فرك وتدليك لفروة الرأس، وأملاح فروة الرأس، وأقنعة لأنواع مختلفة من مشاكل فروة الرأس.



طرق العناية بفروة رأسك

تذكري، دائماً، أن صحة فروة رأسكِ ستحدد صحة شعركِ، لذا يمكن أن تؤدي فروة الرأس غير الصحية إلى مجموعة من المشاكل، بما في ذلك تساقط الشعر المبكر، حيث تضعف بصيلات الشعر، لذلك عليكِ الاهتمام بالخطوات التالية:



1 . استخدام منتجات العناية بالشعر اللطيفة

لا تستخدمي المنتجات التي تحتوي على الكبريتات أو الكحوليات أو العطور، لأنها يمكن أن تزيل الزيوت الطبيعية من شعرك وتزيل خلايا الجلد الميتة، ما يجعل جلد فروة رأسك جافًا وعرضة للتهيج.



2 افركي الشامبو بلطف

لا تستخدمي الشامبو بقسوة على فروة رأسكِ، بدلًا من ذلك دلكي حتى يؤدي إلى زيادة الدورة الدموية، ولا يؤدي إلى تآكل فروة الرأس.



3 . اغسلي شعرك أقل

نعتقد، جميعاً، أنه يجب علينا غسل الشعر كثيراً، للحفاظ عليه نظيفاً ومنتعشاً، لكن الصحيح أن نقوم بغسل الشعر من مرتين إلى 3 على الأكثر خلال الأسبوع، لتحقيق التوازن في إنتاج الزيت الطبيعي بفروة الرأس.



4 . تناولي المزيد من مضادات الأكسدة

يمكن أن تؤدي مضادات الأكسدة الأقل في نظامكِ الغذائي إلى مزيد من الإجهاد التأكسدي، الذي يحدث بدوره عندما يكون عدد الجذور الحرة الضارة في الجسم أعلى من مضادات الأكسدة المفيدة، لذا إن تناول المزيد من مضادات الأكسدة يعني أنك أقل عرضة للإصابة بمرض السكري، وأمراض القلب والسرطان، باستثناء فروة الرأس غير الصحية.



5 . استخدمي مقشراً لفروة الرأس

تماماً مثلما تقومين بفرك وجهكِ على فترات منتظمة، من المهم استخدام مقشر فروة الرأس لتقشير بشرة رأسكِ، نظراً لاحتوائها على مقشرات فيزيائية أو كيميائية، يمكن أن تساعد مقشرات فروة الرأس في إزالة خلايا الجلد الزائدة والزيوت والقشرة.

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