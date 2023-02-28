الثلاثاء 28-02-2023
الوكيل الاخباري

إرادة ملكية بتعيين رئيس وأعضاء مجلس مفوضي هيئة الطاقة الذرية

ارتفاع حوالات المغتربين الشهر الماضي

ضبط 20 اعتداء في الرصيفة وردم 4 آبار مخالفة في البادية الشمالية والخالدية

العسعس: الحكومة عملت على تجنب المبالغة في الوعود

انخفاض معدل البطالة في الأردن إلى 22.9%

أمانة عمّان تحدد ساعات عمل الخيم الرمضانية

قوات الاحتلال تهدم منزلا في جبل المكبر شرق القدس

المعونة: بدء صرف الدعم النقدي عن شهر شباط

آليات وجرافات الاحتلال تتوغل شمال قطاع غزة

الخارجية تعزي البرازيل بضحايا الفيضان بولاية ساو باولو

الثلاثاء، 28-02-2023 12:44 م

هل ينكسر شعركِ من المنتصف؟ إليكِ طريقة إصلاحه

0-18


الوكيل الاخباري - أحياناً يعاندكِ شعركِ ويرفض الاستسلام لرغباتكِ، خاصة عندما يعاني من التكسر والهيشان بشكل مستمر، فتصبح الخيوط الصغيرة المزعجة تظهر من منتصف الشعر مثل جهاز الإرسال على رأسكِ، فما الحل؟

اضافة اعلان


جفاف الشعر أو تصفيف الشعر الحراري المستمر أو غسله في كثير من الأحيان هو السبب في مشكلة الشعر هذه، ومن بين العديد من الأسباب لذلك، يعد نقص مرونة الشعر سبباً رئيسياً، حيث يتكون الشعر من بروتين ورطوبة، ويحدد التوازن بين الاثنين مرونتهما.

فيما يلي بعض النصائح لتحسين مرونة الشعر ومنع تكسر الشعر من المنتصف:

 


 


1 . تجنب الاستخدام المفرط لأدوات التصفيف
سواء كان مجففاً أو فرد الشعر، فإن جميع أدوات التصفيف هذه كثيفة الحرارة، تزيل الرطوبة الطبيعية من شعركِ، مما يجعله جافاً وعرضةً للتلف، لتجنب ذلك، قللي من استخدام أدوات تصفيف الشعر إذا كان شعركِ ينكسر من المنتصف.

2 . علاج البروتين
تعد علاجات البروتين خياراً رائعاً لإصلاح مرونة الشعر، وتوفير خصلات مع ترطيب وافر وتقوية الشعر من المنتصف، ضعي علاج البروتين مرة أو مرتين في الشهر للحصول على نتائج مهمة، وسيجعل شعركِ ناعماً، ويقوي خصلاته، كما سيمكن شعركِ من التمدد دون كسر.

3 . ترطيب عميق لشعركِ بانتظام
مع البيئة الملوثة والاستخدام الشديد لأدوات التصفيف التي تحدث للشعر، من المهم ترطيبه بعمق بما لا يقل عن مرتين في الشهر، لمنح شعركِ الترطيب الذي يحتاجه، كما يحسن من قوامه ويضيف اللمعان والمرونة عليه.

4 . تحسين نظامك الغذائي
إذا كنتِ تريدين أن تكون بشرتكِ وشعركِ بصحة جيدة، فأنت بحاجة إلى إعطاء جسمكِ التغذية التي يتطلبها، لن يؤدي تناول الأطعمة المناسبة إلى تحسين مرونة الشعر فحسب، بل يمكنه أيضاً تقوية الخصلات.
تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل البيض واللحوم في نظامكِ الغذائي لتغذية شعركِ، كما أن الأطعمة التي تحتوي على أوميغا - 3 أحماض دهنية يمكن أن تغذي شعركِ، لذلك قومي بتضمين سمك السلمون والمكسرات في نظامكِ الغذائي أيضاً.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


زهرة الخليج 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
d26d2433-26c0-4831-945a-0b99946dc6e9

الجزر.. كيف تستخدمينه لنمو الشعر؟

13384

الماسكارا البنية.. البطل المجهول لحقيبة مكياجك!

6fdd0f30-f1fc-4229-91c3-c68ac60845a7

لماذا عليكِ أخذ استراحة من طلاء الأظافر؟

713a101f-57c3-4e4d-ba93-9cb94a798dd6

هل انقطاع الطمث مسؤول عن تساقط الشعر؟

5767eaf8-6db2-44c8-805d-0f9ecce20109

من أجل حياة صحية.. جربي هذه الحيل اليومية

Visu-article-2

توقفي عن ارتكاب هذه الأخطاء أثناء الاستحمام

أخبار متعلقة
خلطه-سحرية-للمعان-الشعر-من-اول-استخدام

نكشف لك كيف تحصلين على شعر طبيعي ومغذّى بخطوات بسيطة

Doc-P-1034477-638108723456340396

توقفي عن فعل هذا الأشياء في شعركِ لتبدين أصغر سناً

1142428-1

قص الشعر في موسم تقليم اغصان العنب بين الخرافة والحقيقة

قبفع7غف

نصائح للحفاظ على نظافة أدوات الأظافر

shmbw

تجنبي الوقوع في هذه الأخطاء أثناء استخدام الشامبو

بفغالت

تجنبي هذه العادات الصباحية.. لمنع تساقط الشعر