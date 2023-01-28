5 أخطاء ترتكبينها عند استعمال بلسم الشعر

الوكيل الاخباري - من أكثر الأمور التي تلفت الانتباه حالياً في عالم الجمال، التركيز الكبير الذي بات الجميع يوليه لأدقّ وأصغر التفاصيل. فكثيرة هي الأشياء التي كنّا نمرّ بقربها مرور الكرام في الماضي، على العكس اليوم حيث بتنا نركّز عليها للغاية.



فلو كنت تعتقدين مثلاً أنّ الاستحمام يقتصر فقط على غسل الشعر بالشامبو والبلسم ثمّ تشطيفه، تكونين مخطئة. فهذا الروتين قد ينطوي على أخطاء لو تفاديتها تحسّنين صحّة شعرك وتحصلين على إطلالة أجمل.



والأخطاء التي سنتحدّث أو نلقي الضوء عليها اليوم هي الأخطاء التي ترتكيبها عند استعمال بلسم الشعر. فهيّا نتعرّف عليها معاً!



وضع البلسم على جذور الشعيرات: من الأخطاء التي ترتكبها النساء، وضع البلسم على الجذور. ولكن، في الواقع، فيما يعتني الشامبو بصحّة فروة الرأس، يُعتبر البلسم مخصّصاً لأطوال الشعيرات. فمع الشامبو، تنظّفين الأوساخ الملتصقة على فروة الرأس والزيوت وآثار أي منتجات استعملتها. فلو استعملت البلسم مباشرةً على الجذور، تعزّزين الزيوت من جديد عليها وتخسرين إطلالة الشعر الكثيف.

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وضع البلسم بالطريقة الخاطئة: لا يكفي أن تنتبهي إلى منطقة تطبيق البلسم، بل أيضاً إلى كيفية توزيعه. فالتركيز على الشعيرات الأكثر تشابكاً وتلفاً أمر أساسي. فما يمكنك فعله إذاً هو وضع البلسم عند منتصف الشعيرات تقريباً، ثمّ استعمال الفرشاة أو المشط لتوزيع المنتج على طول الشعيرات.



عدم انتظار وقت كاف: لا يكون تطبيق البلسم بسرعة، بل يجب تخصيص الوقت الكافي له. ويعني ذلك أن تنتظري دقيقتين أو ثلاث قبل تشطيف البلسم عن الشعر، فتتيحي للشعيرات امتصاصه والاستفادة من فوائده.



عدم استعمال الكمية المناسبة: لو استعملت كمية كبيرة من البلسم، ستشعرين بثقل على الشعيرات بعد الانتهاء من الاستحمام. في المقابل، لو استعملت كمية قليلة، ستلاحظين جفاف شعرك وخشونته. لذلك، تأكّدي من وضع الكمية المناسبة التي تعادل عملتين معدنيتين تقريباً ثمّ وزّعيها على شعرك. وفي حال كان شعرك يحتاج إلى أكثر من ذلك، أضيفي كمية صغيرة من جديد.



عدم استعمال المنتج المناسب: حين تختارين البلسم لشعرك، ابتعدي عن التركيبات التي تحتوي على السيليكون وغيره من المواد الكيميائية التي تضرّ بصحة الشعر. بدلاً من ذلك، ابحثي عن المكوّنات الطبيعية كزيت الجوجوبا مثلاً وزيت جوز الهند وغيرهما من الزيوت الطبيعية أو حتّى المواد الطبيعية.



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